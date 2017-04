¿Quién dijo miedo?

22/04/2017 12:00 AM - El Caribe

En el argot militar un batallón es una unidad compuesta por cerca de 100 hombres y es el estamento inmediatamente inferior a una brigada, pero superior a una compañía. En la Policía Nacional y su estructura castrense, más de 100 efectivos es la dotación humana que compone una dotación o cuartel de cualquier ciudad. Por eso resulta extravagante que para un solo oficial, no importa la función que ocupe, haya una asignación de 132 policías, incluyendo oficiales superiores. El presidente de los Estados Unidos, cuya custodia está a cargo del Servicio Secreto, probablemente no se movilice con más de 20 guardaespaldas. Parece que la percepción de peligro, de inseguridad o temor no es solo de la población llana del país.