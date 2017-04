Cemadoja cancela al jefe de Enseñanza

El jefe de Enseñanza e Investigaciones del Centro de Educación Médica de Amistad Domínico-Japonesa (Cemadoja) denunció ayer que fue cancelado ayer al no aceptar su jubilación en el Ministerio de Salud Pública. El doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, quien fuera presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) y exaltado el año pasado como Maestro de la Medicina y la Pediatría dominicana, explicó que fue jubilado mediante el decreto 214 del Poder Ejecutivo como jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Luis Eduardo Aybar, pero no de su cargo en el Cemadoja, razón por la que se ha negado a aceptar su jubilación hasta que no se le unifiquen los dos salarios.



“El director de Cemadoja me acaba de cancelar porque no quiero aceptar un cheque más bajito que el que tengo en Cemadoja”, se quejó el galeno, quien calificó de ilegal la acción amparado en la ley 82-11, que en su artículo 43 le faculta a recibir las dos pensiones.



“La señora ministra (Altagracia Guzmán Marcelino) ha solicitado que me unifiquen los sueldos al Poder Ejecutivo pero ese decreto no sale. Pero mientras tanto, me van a dejar en el aire. Quieren que yo coma del aire”, dijo al anunciar que el departamento legal del CMD asumirá su caso. “Me veré forzado a emprender acciones legales contra los doctores Rodríguez Monegro y Vidal Montero”, dijo en una carta enviada a la ministra.