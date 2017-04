“Nosotros no tenemos que aumentar ITBIS ni el Impuesto Sobre la Renta”

El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, aseguró ayer que en un pacto fiscal que se firme en el país, bajo ningún concepto sería propuesto por el Gobierno un aumento del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) ni del Impuesto Sobre la Renta. El funcionario, entrevistado en el Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe, dejó claro que el Gobierno no iría a las discusiones con una agenda pre-hecha. “Tenemos que definir el país que queremos. No podemos pedir en el pacto fiscal que se midan una corbata, una chaqueta ni una camisa. No se trata de eso”, planteó.



Respondiendo a preguntas formuladas, explicó que con las tasas que hay establecidas en República Dominicana es suficiente y que lo importante es ir avanzando a través de mejoras administrativas. “Tenemos tasas similares a las que tienen otros países. Esos países que tienen presión fiscal sobre 18, 20, 21, 22 y 23 por ciento no tienen impuestos a la renta mayores a los nuestros. Lo que ellos tienen son menos exenciones y mejor control. Nosotros tenemos que ver ambas cosas”, le dijo Donald Guerrero al subdirector de elCaribe, Héctor Linares, quien dirigió la entrevista.



Desde el punto de vista del ministro, los niveles de evasión a nivel local son más elevados que muchos de los países donde las tasas impositivas son iguales a las “nuestras”. Y agregó que la coordinación y lo que se está haciendo en materia de control entre la Dirección General de Aduanas e Impuestos Internos, así como el Ministerio de Hacienda no tiene precedentes en términos de cruce de información de lo que está pasando. “Los resultados se están viendo. Hay dos buenos funcionarios en las otras dos instituciones. Estamos invirtiendo en tecnología. Con las herramientas que disponemos en base a los códigos que rigen la materia estamos avanzando. Eso es lo que vamos a hacer y hacemos. En adición a eso hay espacios que queremos explorar que nos permitirían avanzar más rápido”, expresó.



Según sus cálculos, las mejoras administrativas a las que hizo referencia con interés, permiten ir moviéndonos 2.2 y 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto cada año. Este año, el Ministerio de Hacienda está estimando 0.3% del PIB con mejoras administrativas. “No es mucho cuando tú tomas en cuenta los niveles de evasión que tenemos. Los niveles de evasión tanto en el ITBIS como en el Impuesto Sobre la Renta pasan del cincuenta por ciento. Por eso les digo que con los mismos niveles de tasas, sin tener que tocarlas, tenemos todavía mucho espacio por ganar. Los niveles de las tasas son suficientes. No tenemos que aumentar ITBIS ni Impuesto sobre la Renta como tasas. Eso no hay que tocarlos. Estamos en los niveles altos de las tasas de esos impuestos. Un 18% del ITBIS es un nivel alto”, aseguró Guerrero.



Dijo que el reto existente es que quien tenga que pagar que lo haga y que todo aquel que tenga que ser supervisado, que se supervise. El funcionario público dijo que una tarea de la administración tributaria es continuar haciendo lo que ha dado resultados; fundamentalmente, el tema de la mejora administrativa y la posibilidad de que se pueda desarrollar de manera efectiva, procurando los ingresos en función de lo que la ley prevé.



“No podemos ir a reclamar mayores ingresos si no somos capaces de recaudar con lo que tenemos ahora. La gente diría por qué tú quieres que yo te dé esto, si tú no has sido capaz de recaudar con los mecanismos que tienes”, advirtió.



En la conversación con Guerrero los temas abordados fueron diversos, dentro del área que tiene a cargo como ministro de Hacienda. Como parte de eso indicó que “el tema del monto de la deuda no es un tema de discusión en el pacto fiscal”. “El tema del gasto en total (de intereses, en educación) sí es un tema de interés del pacto, porque es un gasto que hay que financiar. No tenemos un problema de stock de deuda con relación al PIB. La composición de la deuda, tanto en tasas como en plazos nos permite a nosotros sentirnos cómodos para el manejo de esa deuda”, expuso.



Guerrero acudió acompañado de varios funcionarios de Hacienda y reforzado de una buena porción de información para responder “de cabeza” todas las preguntas que surgieran. El staff estuvo compuesto por Martín Zapata, viceministro de Políticas Tributarias, José Luis Actis, asesor, e Ivonne del Pilar Trigo, directora de Comunicaciones. Observado atentamente por cada uno de ellos, explicó que el gasto total del Gobierno tiene unos componentes rígidos, entre ellos por el tema de educación, salud, pago de intereses de deuda y gastos de seguridad. “Sabemos que eso está ahí y vamos a ponerlo sobre la mesa. Vamos a sentarnos a ver cómo queremos financiar esto. Sabemos que hay espacios posibles para obtener, que ahora son gastos tributarios y sabemos también que hay espacios por ganar y se han estado ganando en mejoras administrativas”, indicó, cuando se abordó la cuestión del pacto fiscal.



Exenciones y relación con BCRD



Sobre el tema de las exenciones planteó que tienen que ser revisadas aquellas que cumplieron su objetivo y de las cuales se estén haciendo abusos.



El ministro de Hacienda resaltó que cada vez son mejores los niveles coordinación entre esa institución y el Banco Central, ambos emisores de deudas. “Estamos haciendo actividades coordinadas y ya en el curso de las próximas dos semanas vamos a estar viendo el proyecto de recapitalización del Banco Central, que vence ya (venció la ley), lo que nos permitirá a ambas instituciones mejorar más esos niveles de coordinación y el flujo de fondos del Ministerio de Hacienda al Banco Central. Creo que eso es algo positivo, no solo para los agentes económicos de la República Dominicana sino para la comunidad internacional”, expuso.



Desde su óptica, esas son de las cosas que ayudan a seguir mostrando una coordinación y un compromiso de estabilidad y crecimiento. “Tenemos que reconocer que el Banco Central ha hecho un excelente trabajo en término de control monetario y de la política monetaria y es responsable de la estabilidad que nos permite a nosotros, como Gobierno, seguir de manera organizada creciendo y contribuyendo –digamos- con los programas sociales del Gobierno”, aseguró.



Esa armonía entre el Banco Central y Hacienda se da también en las dos grandes políticas que rigen la economía, que son la fiscal y la monetaria. “Claro, nosotros tenemos muy buena coordinación con el Banco Central. Y los técnicos nuestros y los del Banco Central están en permanente comunicación”, expuso.



La efectiva relación entre Banco Central y Hacienda ha comenzado a expresarse de una forma muy concreta: Por ejemplo, históricamente Hacienda publicaba la deuda del Sector Público No Financiero, mientras que el Banco Central publicaba sobre su propia deuda. Actualmente (comenzó a implementarse hace unos días) se publican datos consolidados y de manera consensuada sobre la deuda (de los dos) en los portales de ambos organismos públicos.



Por parte de este periódico también participaron en la entrevista Héctor Marte, jefe de Redacción de Apertura, y Sandra Guzmán, editora de elCaribe digital. A ellos el ministro Guerrero les informó que la ejecución del primer trimestre del año en curso estuvo dentro de los parámetros esperados, tanto en términos de ingresos como de gastos.

El país visto desde afuera y trayecto de la economía

De otro lado, resaltó que los países activos en los mercados internacionales –en emisión de bonos- permanentemente entran al manejo de pasivos y República Dominicana, aunque no lo ha hecho, pretende hacerlo. El manejo de pasivo que cita el ministro Guerrero consiste en aprovechar oportunidades en las cuales el valor de la deuda de un país sea tal que permita aprovechar en mejores condiciones y recoger esa deuda. “Nosotros tenemos deudas que emitimos a un 18% y hoy estamos emitiendo a un 12%, a un 11% (…) la deuda dominicana, inclusive, se está vendiendo por encima de su valor. La deuda dominicana está apreciada en su valor, producto del buen comportamiento en la economía y de los buenos resultados que experimentamos”, explicó. En otra parte de la entrevista planteó que el Gobierno mantiene la confianza de que podrá cerrar el año con el alcance de los objetivos de déficits y superávit primario trazados. “Hay el interés del Gobierno de mantener esos niveles de austeridad en el gasto”, indicó.

Trimestre cerró con un 10% por encima de 2016

El primer trimestre del año cierra con ingresos superiores en 10%, respecto a igual período de 2016. “Eso es superior al crecimiento del PIB y muestra la efectividad de las medidas administrativas que se han tomado, tanto en una institución recaudadora como en la otra. En términos de ingresos el comportamiento no es lineal, sino que hay meses, como abril, donde hay pagos de impuestos correspondientes al año anterior, que hacen que los ingresos suban”, explicó Guerrero.



El ministro prevé que el año se comportará según el presupuesto, salvo que lleguen cuestiones que escapan al control. Cuando aborda ese punto, se refiere a eventos que se presentan a veces sin avisar, por ejemplo, inundaciones. Siempre que eso ocurre se requiere asistencia del Gobierno en programas de emergencia. “El compromiso del presidente y del Gobierno, en cuanto a mantener los niveles de gastos dentro de lo que permite la recaudación de impuestos y los compromisos de financiamiento del Prepuesto que se establecieron en la aprobación del mismo, se sostienen y se mantienen”, dijo.