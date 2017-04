Muere director de la película “El silencio de los inocentes”

NUEVA YORK (AP) — Jonathan Demme el director galardonado con el Oscar de “El silencio de los inocentes” y “Filadelfia”, cuyo documental sobre los Taking Heads “Stop Making Sense” es considerado uno de los mejores filmes sobre conciertos, murió a los 73 años.

Su publicista Annalee Paulo dijo que Demme falleció el miércoles por la mañana en su apartamento de Nueva York rodeado por su esposa Joanna y tres hijos. Demme murió por complicaciones de cáncer de esófago.

El director comenzó a hacer cine de bajo presupuesto con Roger Corman como maestro a comienzos de la década de 1970. Su producción ecléctica incluye “El silencio de los inocentes” de 1991 por la que ganó el Oscar al mejor director así como "Something Wild", ''Rachel Getting Married" y el documental con Spalding Grey "Swimming to Cambodia".

El año pasado Demme estrenó su última película de conciertos: "Justin Timberlake and the Tennessee Kids".