Energía y Minas emite nuevas normas de solicitudes de explotación minera

El Ministerio de Energía y Minas emitió una resolución para los plazos de las solicitudes de exploración mineras. Asimismo, para regular la explotación.

Las nuevas normas tienen como objetivo llenar vacíos normativos y reducir la discrecionalidad administrativa.



El vacío normativo hasta la emisión de la resolución R-MEM-REG-002-2017 afectaba áreas potenciales del interés del Estado. Las solicitudes en trámite podían mantenerse inactivas por un período prolongado, esperando completar la entrega de documentos o su perfeccionamiento.



Al no existir límite de plazos para completar las peticiones, los solicitantes mantenían de manera indefinida el derecho de prelación. En virtud de ello, otros interesados en las mismas áreas y con planes concretos no podían solicitar las concesiones.



Esta situación afectaba el derecho de estos interesados y los intereses del propio Estado. Además, podía prestarse a maniobras especulativas.



La resolución de Energía y Minas establece un máximo de tres oportunidades ante la Dirección General de Minería, organismo adscrito. Esto, para perfeccionar, subsanar, corregir, adicionar o entregar documentos sobre el mismo aspecto de una solicitud.



Establece, asimismo, unos plazos que en caso de incumplimiento el solicitante será declarado renunciante de la solicitud de concesión minera.



“Estamos trabajando seriamente en reforzar todas las normativas y reglamentos en procura de agilizar y transparentar los procedimientos. De esta forma, eliminar la discrecionalidad, que es el caldo de cultivo para la corrupción”.



Esta afirmación la hizo el ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde.



Plazos

El primer requerimiento de perfeccionamiento tiene ahora un plazo de 30 días hábiles. Este puede consistir en la entrega o corrección de documentos adicionales.



Si el solicitante incumple este plazo, se le notificará un segundo plazo de 20 días hábiles. Si persiste el incumplimiento en esos plazos, habrá una tercera y última prórroga de 10 días hábiles.



En caso de que no cumpla estos tres plazos, en los siguientes 30 días hábiles el MEM o la Dirección General de Minería emitarán el acto de Declaratoria de Renuncia.



Isa Conde afirmó que el Ministerio de Energía y Minas vela por el interés del Estado en el desarrollo de exploraciones y explotaciones mineras. También por la sostenibilidad de las operaciones.



De esta manera, no se dejarán pasivos ambientales a las futuras generaciones.