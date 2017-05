Visa semanal

Estimado Dr. Rodríguez. Conocí a mi actual esposa vía una página de parejas solteras. Tenemos un año que empezamos la relación por internet y ella está viviendo conmigo aquí en el país, desde marzo, y se va en julio. Ella tiene 48 años y tengo 51 años. Ella tiene un hijo y lo trajo y se lo lleva para Texas, donde ella reside, porque tiene que inscribirlo en la escuela. ¿Qué posibilidades tenemos de que, si ella me pide, me den la residencia? Estuve casado anteriormente con otra americana y me negaron la residencia porque no me creyeron. Manzueta.

Tu situación no es fácil. Por un lado, ya eres inadmisible por haber sido rechazado anteriormente por matrimonio falso; por otro lado, conociste tu pareja en una página de internet, lo cual puede dar la impresión de que la buscaste para insistir en emigrar. A tu favor está el hecho de que ella vive contigo y lo puedes probar, por lo tanto, si continuas en ese ritmo, es posible que pases la prueba de la entrevista y te concedan permiso para levantar el impedimento de entrada.



Hola Dr. Roque Leonel. Escucho su programa siempre. Soy de su pueblo. Tengo una novia boricua que vive en New Jersey y la conocí hace cuatro meses. Ella vino el mes pasado y pasamos juntos 10 días. Nos fuimos a un resort porque todavía no he roto la relación con la mujer con la que vivo en unión libre, con dos niños. La boricua está asfixiá y me dice que se quiere casar y llevarme, pero ella quiere quedarse en New Jersey, porque vive en una cosa que se llama sección 8 y no lo quiere dejar porque le dan apartamento gratis y cupones para sus dos hijos. Yo quiero irme a Boston porque mi hermano me tiene un trabajo de plomería en un edificio. ¿Qué debo hacer? Alcibíades.

Primero decidir con quién quieres vivir, ya que no está muy claro. Segundo, si te decides por la boricua deberías afianzar mejor esa relación y poner las reglas de sus convivencias en su lugar. Una persona que viva de ayuda pública no va a calificar para darte la garantía económica que representa emigrar. Si te quieres ir a trabajar a Boston, deberás ponerte de acuerdo con tu nueva pareja y demostrarle que puedes mantenerla y que es posible liberarse de la ayuda gratis, ya que podrán progresar más. Si no te funciona, deberías considerar reforzar la relación local y olvidarte de emigrar.