Reunión del lunes del CNM será para definir metodología y propuestas de candidatos

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, dijo este jueves que la primera reunión del Consejo Nacional de la Magistratura será para definir la metodología a seguir y todo lo concerniente a la recepción de las propuestas que vendrán de los aspirantes a llenar las vacantes en la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral -TSE-.

El encuentro está pautado para el próximo lunes a las 5:00 de tarde, en el Palacio Nacional.

“La primera reunión de esta convocatoria es de esperar que los miembros del Consejo le dediquen el tiempo a definir la metodología, el calendario y todo lo concerniente a la recepción de las propuestas que vendrán de los candidatos”, sostuvo.

Explicó que el encuentro será interno, pero que después se presentarán informes a la prensa.

Al ser abordado en el Palacio Nacional, dijo que hasta el momento no se han recibido propuestas de aspirantes a ocupar las vacantes.

“Todavía no se han recibido propuestas porque si bien la convocatoria ya ha sido formalmente establecida por el Presidente de la República, quien por ley tiene esa facultad, todavía no se ha definido el mecanismo de recepción de las propuestas, así que me imagino que los potenciales candidatos están esperando que el propio Consejo defina ese mecanismo, obviamente es de esperar que esa recepción se haga por esta vía del Palacio”, sostuvo.

El funcionario dijo desconocer el tiempo que llevará el proceso de escogencia de los magistrados.

Espinal recordó que el proceso anterior fue largo, “si mal no recuerdo tomó desde marzo a diciembre, pero recuerden que fue un proceso que cubrió las tres cortes”.

Dijo que en esta oportunidad el Consejo deberá designar a los jueces del Tribunal Superior Electoral y a cuatro vacantes en la Suprema Corte de Justicia.

Sostuvo que “veremos qué decisión tomará el Consejo” en el caso del Tribunal Constitucional.

“Digo esto porque el primer grupo de jueces que cumplirán seis años, no lo cumple sino hasta finales del año 2017 o principio del 2018. De modo que hay un juez que es Víctor Gómez Bergés, que, según las informaciones que he recibido extraoficial, ya cruzó el lumbral de los 75 años, pero muy bien el Consejo puede decidir dejarlo para elegir ya a todo el grupo cuando llegue la oportunidad a final de año o a principio del otro”, explicó.

El funcionario insistió que “seguro tenemos al Tribunal Superior Electoral y cuatro magistrados de la Suprema Corte de Justicia que son el magistrado Julio César Castaños Guzmán, quien pasó a presidir la Junta Central Electoral; la magistrada Martha Olga García y la magistrada Dulce Rodríguez, quienes ya han cumplido la edad”.

Agregó que otra vacante sería la del magistrado Víctor José Castellanos, quien dijo no ha llegado a la edad 75 años, pero “las informaciones que tengo, que estoy sujeto a confirmar, es que él se va a acoger al plan de pensiones que tiene derecho según la ley de la Carrera Judicial, de modo que esa sería una posición disponible para el Consejo decidir al respecto”.