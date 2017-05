Demi Lovato y Kate Hudson colaboran en ropa de ejercicio

BEVERLY HILLS, California, EE.UU. (AP) — Kate Hudson y Demi Lovato pasaron de hacer ejercicio juntas en el gimnasio a trabajar juntas en una línea de ropa de ejercicio.

Hudson, quien cofundó la marca de ropa deportiva Fabletics en 2013, dice que se llevó bien con la cantante de "Confident" de inmediato cuando ambas se tropezaron en el gimnasio. El miércoles, ambas celebraron el lanzamiento de la línea “Demi Lovato for Fabletics Collaboration”.

"Porque ella es fiera. Era perfecto", dijo Hudson, de 38 años. "Sus valores y lo que representa es una gran parte de lo que nuestra marca realmente está impulsando para las mujeres. Positividad corporal, fuerza, asumir el control de tu vida y de tus cosas. Ella ha sido una comunicadora muy abierta sobre asuntos de su propia vida, lo que creo que es muy importante para que las mujeres sientan que pueden salir y ser realmente abiertas sobre lo que ocurre en sus vidas y encontrar su felicidad".

Lovato, de 24 años, ha dicho que tiene trastorno bipolar y ha sido una defensora de la concientización de la salud mental. La cantante pop dice que la línea de moda refleja su historia.

"Ha salido de la confianza que uno adquiere cuando usa ropa de excelente corte, la comprensión de los pantalones es maravillosa. Se trata de sentirse cómoda mientras estás hacienda ejercicio y haciendo las cosas de tu día", dijo Lovato.

La cantante se entrena regularmente con luchadores de artes marciales mixtas y dice que también disfruta ejercitarse "con pesas, como de fuerza y acondicionamiento".

La nueva colección de edición limitada es juvenil e incluye mallas en estampados de flores rosa y amarillos, shorts blanco y negro y camisetas grises de manga larga. Una camiseta larga rosa brillante lleva estampada la palabra "CONFIDENT" en mayúsculas.

Lovato dice que participó activamente en el proceso de diseño, "hasta las muestras de colores y el diseño de las etiquetas".

"No dibujé. Eso es lo único que no hice, dibujar los modelos. ... (Pero) me encanta lo que hemos creado", expresó.

La marca deportiva ofrece colecciones en tallas que van de XXS a 3XL. Lovato recientemente anunció una serie de YouTube y dijo que planea lanzar un nuevo álbum de estudio este año.