El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que el índice de precios al consumidor (IPC) experimentó una reducción mensual de -0.10 % en abril de 2024, donde el grupo de mayor impacto en la caída de precios fue Alimentos y Bebidas no Alcohólicas con una variación de -0.72 %.



La institución monetaria explicó en un comunicado de prensa que con el resultado, la inflación interanual medida desde abril de 2023 hasta abril de 2024 se ubicó en 3.03 %, siendo la tasa más baja verificada en los últimos 46 meses, es decir, desde junio de 2020. De esta manera, la inflación interanual se encuentra en el límite inferior del rango meta de 4.0 % ±1.0 % establecido en el programa monetario.



Respecto a la inflación subyacente de los últimos doce meses, el BCRD destacó que la misma se sitúo en 3.99 % al cierre del mes de abril 2024, manteniéndose en torno al centro del objetivo del BCRD. Este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.



Comparación con región



El BCRD dijo que con este comportamiento de una inflación interanual de 3.03 % en abril 2024, la República Dominicana se encontraría entre los países de menor inflación de América Latina, excluyendo las economías dolarizadas (Panamá, Ecuador y El Salvador).



En el análisis del comportamiento mensual del IPC general, es decir, el comparativo de abril con respecto a marzo de 2024, el grupo Alimentos y Bebidas no Alcohólicas registró una reducción de -0.72 %, incidiendo de manera importante en el resultado del mes. El BCRD explicó que este comportamiento se debe a las reducciones verificadas en bienes alimenticios de alta ponderación como plátanos verdes y maduros, pollo fresco, guineos verdes, tomates, ajíes, yuca, papas, ajo, yautía, berenjenas y lechuga. Mientras, las alzas de precios en el arroz, aguacates, naranjas y azúcar no compensaron la reducción experimentada por los alimentos mencionados. De igual manera la institución monetaria agregó en su informe que el grupo Transporte presentó una variación negativa de 0.22 %, derivada principalmente de las reducciones de precios en el pasaje aéreo.



Más pobres beneficiados por el grupo alimentos

El informe indica que los resultados de los índices de precios por estratos socioeconómicos reflejaron tasas de inflación de -0.18 % para el quintil 1, -0.13 % en el quintil 2 y -0.13 % en el quintil 3. Con relación a los quintiles de mayores ingresos, el 4 y 5, los mismos registraron variaciones de -0.05 % y -0.12 %, respectivamente. Por regiones geográficas el índice de precios de la región Ozama, que integran el Gran Santo Domingo, varió -0.14 %