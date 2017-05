Izquierdo espera reintegro al PRSC y cambio de líderes

La dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) Alexandra Izquierdo planteó que en esa organización debe darse el proceso de reingreso de los dirigentes que habían sido expulsados, tal como dispuso una sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE), y que luego se cambien las autoridades. “Hay una sentencia y nosotros pertenecemos al partido otra vez. Habíamos sido expulsados porque apoyamos al presidente Danilo Medina. Lo que he visto en la prensa es que aunque el presidente del partido había dicho que no lo iba a acoger, él como que está convocando a todos los organismos del partido y para convocarlos debe ser en base a los estatutos viejos. Por lo tanto, nosotros seríamos convocados para una reunión”, dijo Izquierdo, entrevistada en el Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe.



Izquierdo se refiere a las sentencias del TSE, que dejan sin efecto la reforma estatutaria y la expulsión de más de 23 dirigentes del PRSC.



“Hay la inquietud de si se hace un cambio de las autoridades ahora, de parte de un grupo. De parte de otro grupo, que son los que están dirigiendo el partido, se plantea que debe esperarse al momento que dicen los estatutos, que es en enero, cuando se debe hacer la asamblea, porque se cumplen los cuatro años de las autoridades actuales”, apuntó Izquierdo.



Y agregó: Yo entiendo que hay que cambiar las autoridades, no hay dudas de que hay que cambiarlas. Pero debemos ir al proceso democrático que corresponde para el cual nosotros debemos dar ejemplo a los fines de que el que quiera aspirar que aspire y veremos lo que sucede en enero de 2018, que es cuando termina el tiempo de todos nosotros, que como Comisión Política fuimos elegidos por cuatro años”.



Alexandra Izquierdo dijo que no es aconsejable que en el Partido Reformista se haga un cambio inmediato, a base de lo que podría llamarse un golpe de Estado. “No. No sería bueno, porque si no se hace en el momento oportuno, entonces no se está haciendo de manera democrática”, indicó.