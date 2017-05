Adolescente golpeó compañera porque no le concedió permiso de inmediato

La profesora del adolescente que le dio una golpiza a una compañera de clases en un liceo de Bayaguana, provincia Monte Plata, dijo que el joven agredió a la chica tras pedir un permiso y no obtenerlo de inmediato.

Mercedes Guzmán explicó a NCDN, canal 37, que ese momento la menor estaba al frente de su escritorio porque le estaba corrigiendo una tarea, y que el agresor, le pidió permiso, para que se moviera de donde estaba y que la jovencita le dijo que esperara a que la maestra le entregara el cuaderno.

“Fue simplemente que él le pidió permiso, a la compañera, a la que yo le estaba corrigiendo una tarea, ella estaba delante del escritorio y de allá para acá él le dijo: “permiso” y ella le respondió: ¿Conmigo?; y él le dijo, sí; ella le dijo hora cuando la profesora me pase el cuaderno, en ese mismo instante se paró y le dijo ¿quieres que te de una galleta? Y vino simplemente y ahí mismo le dio la galleta”, recreó Guzmán.

Explicó que en medio de la pelea, ella trató evitar el enfrentamiento, pero que no pudo.

Asimismo, negó que haya abandonado el curso durante la pelea, sino, que salió para proteger a una de las estudiantes que estaba operada.

“En ese mismo instante yo me paro…La maestra se para, coge la cartera, el registro, porque esas son cosas que no se pueden dejar, tengo otra niña atrás que está operada, no quiero que me den un golpe, me tiran la silla y la butaca, yo meto el pie para que no me le den, mientras ella me está exclamando ¡ay profe me dan…!, dijo.

Indicó que mientras hace eso, les gruta que no peleen.

Sobre el caso, en las redes sociales circula un video que muestra al estudiante cuando le da una fuerte golpiza a una compañera de clases en presencia de la maestra.

El hecho violento se produjo el miércoles en el liceo Morayma Veloz de Baéz, de Bayaguana, del referido municipio.

En el video se puede observar que en principio el adolescente le da un fuerte golpe en la cara a su compañera, luego ésta reacciona y se le va encima para defenderse de la agresión.

Mientras que El Ministerio de Educación dispuso una investigación sobre el caso.