Ejecutivo deposita proyecto de ley que regularía la Libertad de Expresión

El reto de legislar en tiempos de redes sociales

Es innegable que los medios digitales han cambiado las reglas del juego. Hoy, cualquier ciudadano puede emitir opiniones, informar o desinformar con un solo clic. Esto plantea un dilema jurídico: ¿cómo garantizar la libertad de expresión sin abrir la puerta al abuso?

La propuesta de Abinader intenta precisamente responder a ese dilema. No se trata de controlar, sino de regular para proteger. De establecer normas claras donde hoy hay vacíos legales que permiten excesos o arbitrariedades.

Esta propuesta de ley no solo es legalmente relevante: es culturalmente urgente. En un mundo donde la viralidad supera a la veracidad, contar con normas claras es una necesidad, no una opción. Y lo mejor es que este esfuerzo no nace del capricho, sino de un proceso participativo, amplio y técnico.

¿Será perfecta? Probablemente no. Pero representa un avance frente a la parálisis normativa de décadas pasadas. Lo importante es que abre el debate sobre cómo queremos comunicar y ser informados en el siglo XXI.

Si eres periodista, creador de contenido, estudiante o simplemente ciudadano digital, este proyecto te afecta. Porque hablar con libertad es un derecho, pero hacerlo con responsabilidad es un deber colectivo.