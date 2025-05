Samsung inaugura la primera tienda multiexperiencia de la zona norte

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo.- Samsung Electronics afianza su crecimiento en República Dominicana y se complace en anunciar la inauguración de una Multi Experience Store en Ágora Mall de Santiago, la primera en la zona norte y la tercera en todo el país.

Se trata de un moderno espacio de 150 metros cuadrados en el que los consumidores de la Ciudad Corazón podrán encontrar teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes, electrodomésticos y toda la línea de accesorios, así como servicio técnico especializado y atención personalizada.

En este formato de tienda, además de exhibición de productos, se ofrece una experiencia interactiva con lo último en tecnología. En la zona SmartThings los visitantes podrán interactuar con diversos escenarios del hogar preconfigurados, desde la iluminación y el clima hasta la seguridad, productividad y el entretenimiento, para comprender cómo SmartThings puede simplificar y mejorar la vida diaria.

“La tienda ofrece una experiencia inmersiva en el mundo de Galaxy AI, donde los visitantes podrán descubrir cómo la inteligencia artificial está transformando la forma en que vivimos, trabajamos y jugamos, gracias a la nueva línea de productos que incluyen características potenciadas por IA.

Podrán interactuar con asistentes de voz como Bixby y Gemini, explorar aplicaciones impulsadas por IA y conocer cómo Samsung está creando un futuro más conectado e inteligente”, señaló Clara Francisco, Directora de Experiencias Móviles de Samsung Electronics República Dominicana.

Ofrecer la mejor experiencia de cliente del mercado es el objetivo primordial de Samsung y con la apertura de esta tienda en Santiago reafirma su compromiso de brindar soluciones 360º a sus clientes, para hacer su vida más eficiente, integrada y conectada.

Al igual que la tienda ubicada en Megacentro de Santo Domingo, la nueva tienda de Santiago cuenta con un Centro de Servicios y Reparaciones para todos los usuarios de la marca. Sin importar donde hayan comprado su equipo, los clientes podrán recibir soporte personalizado en procesos de garantía, orientación de uso y solución en menor tiempo.

Además los clientes pueden disfrutar de facilidades de pago, servicio de ECO Canje, Samsung Care+ y acceder a productos y promociones exclusivas.

Ofertas de inauguración

Para celebrar la apertura de la nueva tienda, Samsung ofreció asombrosas promociones y regalos a los primeros clientes, tales como, 2×1 en los nuevos Galaxy A56, A36 y A26, así como en la Tab A9 y al comprar el afamado Galaxy S25 Ultra, Gratis el Galaxy Watch Ultra.

En electrodomésticos la tienda ofreció 50% de descuento en lavadoras EcoBubble, así como microondas gratis con la compra de una estufa a gas, entre otras ofertas.

La actividad de inauguración tuvo lugar el 01 de mayo, donde desde las 7am se inició premiando a los primeros clientes con bonos de hasta RD$15,000 para ser consumidos en la tienda.

La Samsung Multi Experience Store está ubicada en Ágora Santiago Center, Av. Salvador Estrella Sadhalá. El horario de atención es de lunes a viernes 10 am a 9 pm; sábados de 9 am a 9 pm y domingos y días feriados desde las 11 am hasta las 8 pm.