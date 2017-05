Justicia: igualdad o equidad

La justicia es como las serpientes, solo muerde a los descalzos.

Galeano



Durante la Semana de la Ética Ciudadana hubo varios conferencistas que expusieron en diferentes escenarios y auditorios programados en torno a esa temática.



Como parte de esas conferencias magistrales, de alta conceptualización académica, fue frecuente la presentación de una de las tantas ilustraciones que circulan en las redes sociales sin autor, donde se explica la diferencia entre igualdad y equidad: “La igualdad es dar a cada uno lo mismo sin importar su condición. La equidad es dar lo que cada uno necesita según su condición”. Se refiere a la justicia distributiva, tanto de los beneficios como de las cargas o sanciones.



Hablar de justicia significa tomar en cuenta tres aspectos: justicia correctiva, justicia de procedimiento y la justicia distributiva. ¿Cómo es la aplicación de estos tipos de justicia en estos momentos en nuestro país? En la distribución de bienes y cargas no estamos siendo iguales ni equitativos; los procedimientos de investigación y judicialización tampoco lo son; y, como consecuencia de los anteriores, tampoco se aplican correctivos de manera justa, acorde con la dimensión de la infracción cometida.



Pareciera que estamos actuando bajo normativas diferentes. Hay un grupo de ciudadano intocable, sagrado, para los que la justicia no es ciega: los ve y con muy buenos ojos. Hay otro grupo que es el que generalmente tiene que cargar con todo el “peso de la ley”, en cuanto a su cumplimiento se refiere.



Nosotros cumplimos con el deber de elegir y financiar funcionarios y funcionarias, de los cuales esperamos que cumplan con sus funciones de manera responsable y apegado a la ley (Poder Ejecutivo). La Constitución contempla la independencia de los tres poderes del Estado, precisamente para garantizar que quienes hacen las normativas (leyes) no sean los que las hagan cumplir (Poder Judicial).



Mientras no se logre esta independencia de poderes, no será posible hablar de justicia en este país.