Audrys Nin Reyes es un apasionado de las redes sociales, en especial del Facebook. Él utilizaba esta herramienta para subir fotos relacionadas con su preparación para la Copa Mundial de Gimnasia, que recientemente se celebró en Croacia. Algunas de estas imágenes eran colgadas con una frase: “Voy en busca de lo que me pertenece”.



“Esa frase me ayudó mucho”, relata Nin Reyes durante un recibimiento realizado por la Federación Dominicana de Gimnasia (Fedogim), que preside Edwin Rodríguez. “Antes de cada competencia siempre escribía esta frase. Me ayudó mucho psicológicamente para poder lograr esta medalla para mi país. Me siento muy feliz por este logro”, agregó.



Manifestó que el trabajo en conjunto con sus entrenadores (Yoandris Tamayo Guillot y Ramón Amauris Holguín) fue de mucha importancia, ya que a su juicio, sirvió para mantener el equilibrio en cada una de las fases en las que estuvo compitiendo. “Tuvimos una preparación bastante fuerte. No quería venir con las manos vacías al país. Mis entrenadores siempre estuvieron ahí dándome ese respaldo para lograr este triunfo. Allí estaban varios campeones olímpicos y mundiales. Europa es una potencia en este deporte y un dominicano ir a implantar respeto, de verdad que es un orgullo”, manifestó el gimnasta de salto alto.



Nin Reyes viene de conquistar la medalla de oro al registrar un total de 14,484 puntos en la ronda final disputada ante el bielorruso Ilya Yakauleu.



La copa del mundo de gimnasia se lleva a cabo en la ciudad Osijek, de Croacia, y reúne a los mejores atletas de las diferentes modalidades de esta disciplina.



En la ronda de eliminación, Nin Reyes entró segundo a la fase final, mientras que también accedió a la final en la modalidad de barra el colombiano Jossimar Calvo, quien tuvo complicaciones en este aparato que lo llevó al puesto 20, aunque se consagró campeón en Paralelas con 14,767 puntos.



Lo que viene



El trabajo en Audrys no se detiene. Es que en las próximas semanas estará compitiendo en un preclasificatorio para los Juegos Centroamericanos a celebrarse en Costa Rica, así como de otra Copa Mundial de Gimnasia a celebrarse en París. A este calendario también se suman los Juegos Universitarios de China. “Seguir representando al país en lo alto es mi meta. No desmayaré en seguir dándole importantes logros como este”, apuntó.



Presidente Medina lo felicita



El presidente Danilo Medina expresó sus sinceras congratulaciones a Audrys Nin mediante una carta remitida a través de la Fedogim. “Me siento muy complacido al hacer llegar a usted las más sinceras congratulaciones”, expresó el jefe de Estado. Danilo Medina manifestó sus mejores deseos al destacado gimnasta para que continúe logrando mayores triunfos en su carrera deportiva.



De su lado, Audrys se mostró regocijado por las palabras del mandatario. “Muchas gracias al señor presidente por darle el apoyo que tanto necesita el deporte dominicano. Uno se siente muy feliz cuando personas de mucha importancia como el presidente de la República feliciten a uno por su trabajo y el esfuerzo que uno hace. Estoy muy agradecido por eso. A esa felicitación también se sumó el ministro de Deportes, Danilo Díaz”, sostuvo el joven deportista.



Asimismo, agradeció el respaldo dado por el programa Creando Sueños Olímpicos (Creso), así como a Fedogim, el Comité Olímpico Dominicano (COD) y el Ministerio de Deportes.