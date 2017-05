Los creadores del MP3 anuncian fin del formato

27/05/2017 12:00 AM - AGENCIAS

Los inventores del formato de compresión de música digital que revolucionó la industria desde la década de 1990, MP3, anunciaron el fin del programa de licencias de patentes.

Dentro de poco, hablar de un MP3 sonará tan extraño como hoy suena hablar de una cinta de video VHS. “Hay códecs de audio más eficientes que el MP3 y con funciones avanzadas disponibles hoy en día”, reconoció el Instituto Fraunhofer de Circuitos Integrados (IIS) la semana pasada.



No se trata de la muerte del MP3, al menos no por el momento, pues sigue siendo uno de los formatos más usados para la música y funciona en casi todos los reproductores de la actualidad. Pero sí es el paso hacia otros formatos, como el propio Instituto reconoció. Junto al MP3, formatos como el CD, el Minidisc, el DVD y el Blu-ray han visto pasar sus días de gloria.



“Damos las gracias a todos nuestros licenciatarios por su gran apoyo al tomar el códec de audio MP3 durante las últimas dos décadas”, decía el IIS en el comunicado que daba fin a su programa de licencias.



El invento, desarrollado durante la década de 1980 pero que no fue bautizado como MP3 hasta 1995, transformó la forma en que los amantes de la música disfrutan hasta hoy en día de sus canciones.



Un MP3 ocupa solo el 10% del espacio que requiere una canción en formato de disco compacto, lo que además de ahorrar espacio, hizo que los usuarios se liberaran de los voluptuosos reproductores de CD.



La aparición del MP3 llevó al desarrollo de cientos de dispositivos de reproducción que lo usaron como base, entre ellos los lectores de CD convencionales, pero también el iPod de Apple, el Sony Walkman MP3, el Microsoft Zune y el Samsung Galaxy Player.



Sin embargo, varios de estos dispositivos están en desuso, o han migrado a otros formatos, como el caso del iPod, que usa principalmente el Advanced Audio Coding (ACC), que es considerado el sucesor del MP3.



“Los únicos que decidirán sobre la ‘muerte’ del MP3 serán los usuarios, que podrían cambiar a formatos de audio más modernos en algún momento, como el AAC, que se incluye en casi todos los teléfonos inteligentes de hoy”.