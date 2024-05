ESCUCHA ESTA NOTICIA

Agencias.- Warner Bros. se embarca en una nueva aventura en la Tierra Media con el anuncio de una serie de películas basadas en El señor de los anillos, programadas para debutar en 2026. David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, reveló durante la llamada de ganancias del primer trimestre de la compañía que actualmente están en las primeras etapas del desarrollo de guiones.

La primera película, bajo el título provisional de Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, contará con Andy Serkis no solo frente a la cámara en su icónico papel, sino también detrás de ella como director.

Este proyecto marca el retorno de Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens, el trío creativo detrás de las trilogías originales de El señor de los anillos y El Hobbit, quienes estarán “involucrados en cada paso del camino”.

El compromiso de Jackson con la obra de J.R.R. Tolkien se hace evidente a través de sus palabras. “Es un honor y un privilegio volver a la Tierra Media con nuestro buen amigo y colaborador, Andy Serkis, quien tiene asuntos pendientes con ese Pillo – Gollum!”, expresó el cineasta en un pronunciamiento oficial.

Andy Serkis está listo para volver a la saga

Serkis añadió su entusiasmo por el proyecto: “Sí, mi precioso. Ha llegado el momento de volver a aventurarnos en lo desconocido con mis queridos amigos, los extraordinarios e incomparables guardianes de la Tierra Media Peter, Fran y Philippa”.

La decisión de Warner Bros. de desarrollar nuevas películas de la franquicia representa una importante oportunidad para el negocio cinematográfico. Zaslav destacó la relevancia de este regreso, pues se trata de “una de las franquicias más exitosas y veneradas de la historia”.

Esto llega un año después de que se anunciara el acuerdo con los titulares de los derechos, Embracer Group AB, para desarrollar nuevos filmes basados en la serie de libros de Tolkien, subrayando el compromiso continuo de Warner Bros. con la expansión de este universo.

El primer film de la nueva serie se titula provisionalmente «Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» (REUTERS/Mike Blake)

El éxito de “El señor de los anillos”

La trilogía original, dirigida por Jackson, junto con su trilogía subsiguiente, acumularon casi USD 6 mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial. Este impresionante historial comercial, complementado por 30 nominaciones a los premios Oscar y 17 victorias, incluido el premio a la Mejor película para El retorno del rey (2003), sitúa a los próximos largometrajes en una posición de expectativa y anticipación significativas por parte de los fans y la industria cinematográfica por igual.

A lo largo de las próximas películas, Mike De Luca y Pam Abdy, directores de cine de WBD, y el equipo de producción, buscan honrar el legado de Tolkien y la visión literaria que tanto Jackson, Walsh y Boyens han protegido apasionadamente.

Las trilogías de «El señor de los anillos» y «El Hobbit» acumulan éxitos y preparan el terreno para nuevas aventuras (Warner Bros. Pictures)

En palabras de Abdy y De Luca: “Durante más de dos décadas, los espectadores han abrazado la trilogía cinematográfica de El señor de los anillosdebido a la devoción innegable que Peter, Fran y Philippa han demostrado hacia la protección del legado de las obras de Tolkien”.

Además, la competencia para capturar la esencia de la Tierra Media se intensifica con Amazon desarrollando su propio universo televisivo basado en la franquicia, creando un panorama interesante para los fandoms y la narrativa de fantasía en los medios.

La primera temporada de «El señor de los anillos: los anillos de poder» convirtió a la producción en el título original más visto de la plataforma de streaming a nivel mundial (Prime Video)

Aunque Jackson y su equipo no estuvieron involucrados en los shows de Amazon, su participación en los nuevos proyectos cinematográficos ha calmado cualquier preocupación de los seguidores leales.

Cabe destacar que, dentro del universo de El señor de los anillos, se cuentan tanto las producciones de la primera trilogía de inicios de los 2000, las precuelas de El hobbit y la serie de televisión El señor de los anillos: los anillos de poder, estrenada por Prime Video en 2022.