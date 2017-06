Las artes marciales, una realidad en el país

Las artes marciales son una realidad en el país. Hay 28 asociaciones diseminadas en toda la geografía nacional y 350 locales donde se practica este deporte. ElCaribe realizó un recorrido por diferentes escuelas donde pudo contactar el auge de las artes marciales por parte de niños y adultos en sus distintas modalidades.“Cada vez más las personas se interesan por este deporte, en especial el karate”, expresó Hiroshi Matsunaga, quien tiene a su cargo el Dojo Matsunaga y del que el fenecido sensei Mamoru Matsunaga fuera su creador. El centro está ubicado en el ensanche Paraiso. “También hay muchas de estas personas que están practicando las artes marciales por lo esencial, por lo educativo, no tanto por lo deportivo”, agregó. Hiroshi manifestó que las clases que allí se imparten se realizan de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde para los niños, mientras que de 6 a 8 de la noche, el turno les corresponde a los adultos. “Es abierto para todo el público, aunque hay algunos que no dan la talla y optan por irse. Hay muchos que vienen aquí en busca de lo que es el deporte. Eso es malo porque lo que van a aprender es poca cosa. La calidad de un deportista es de dos a tres años y esto es para toda la vida”, relató Matsunaga.



De las artes marciales se desprenden varias modalidades, entre las que se encuentran el krav maga, jiu jitsu, taekwondo, aikido, muay thai, karate, kickboxing, wing chun, jeet kune do, brazilian jiu jitsu y el keysi fighting Method, entre otros.



“Este es un deporte que te da confianza, equilibrio, resistencia, agilidad y seguridad. Son algunas de las ventajas que reporta aprender las artes marciales”, sostuvo Marcos Jiménez, profesor de la escuela de karate “El Maestro”, ubicada en el sector de Alma Rosa.



Desarrollo



Para el vicepresidente de la Federación Dominicana de Karate (Fedokarate), Antonio Vólquez, el desarrollo que ha experimentado este deporte en el país ha sido de gran valor y del que se han logrado importantes conquistas.



Puso como ejemplo el trabajo que las 28 asociaciones han desarrollado con el pasar del tiempo, responsabilidad que le ha dado el mérito de ser una de las principales federaciones de importantes logros en los últimos cuatro ciclos olímpicos. “El desarrollo es tan alto, que lo demuestra en los estamenes del deporte nacional. Ha sido, en los últimos cuatro ciclos la principal federación en posición y en los tipos de medallas conquistadas en tornes internacionales”, sostiene Vólquez. Sostiene que el karate es la de mayor registro de personas interesadas en la práctica de este deporte, en especial Santo Domingo, donde se concentra el principal registro de escuelas.



Cuidado personal



La práctica de las artes marciales también es utilizada por muchos como una herramienta para la defensa personal ante eventualidades negativas por parte de desaprensivos. “La presencia de personas que buscan aprender a cómo defenderse de la delincuencia en las calles es cada vez más alta”, manifestó Elías Batista, de la escuela de karate ubicado en el ensanche Ozama. “Las personas, ante el miedo que tienen de andar en las calles, han optado por aprender diferentes estilos de defensa personal, en donde, para muchos los resultados han sido muy buenos”, agregó.