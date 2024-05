En cambio, la doble medallista olímpica se concentrará en su prueba individual de los 400 metros planos para París

La doble campeona olímpica Marileidy Paulino no formará parte del equipo 4×400 relevo mixto que competirá en los Juegos Olímpicos París 2024, informó su entrenador Yaseen Pérez mediante una carta enviada al Ministerio de Deportes, Comité Olímpico Dominicano y la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo.



Pérez explica que las razones de excluir a Paulino se deben al cansancio presentado por los corredores masculinos de la cuarteta tras su reciente participación en el Mundial de Relevos, celebrado en Bahamas y en donde la República Dominicana obtuvo su clasificación para la cita a realizarse del 26 de julio al 11 de agosto venidero en la ciudad parisina. “Después de un análisis basado en los resultados obtenidos en recién Mundial de Relevos, el equipo técnico, en conjunto con la atleta, se llegó a la conclusión de que era necesario retirar a Marileidy Paulino del relevo mixto”, señala la carta.



“Esto se debe a que todos los corredores masculinos no se encuentran en la misma forma deportiva de cuando se obtuvieron medallas en este evento. Además de citar que otros países se han preparado más fuerte para dicha cita, y por ende, es más difícil a obtener una medalla en este evento”, agregó.



La cuarteta criolla relevo mixto que conquistó el boleto para los Juegos Olímpicos de París está integrada, además de Paulino, por Anabel Medina, Alexander Ogando y Yeral Núñez. En Bahamas logró un tiempo de general de tres minutos, 14 segundos y 39 décimas, resultados que le valió el segundo lugar.



El primer puesto fue para Holanda, que marcó en el cronómetros 3:12:16, mientras que Jamaica ocupó el tercer peldaño con tiempo de 3:14:83.



Pérez expresó, en la carta, que por los horarios en que se realizarán las pruebas, fisiológicamente su recuperación no sería la más adecuada y por ende los resultados no serían óptimos en ninguna de las competencias.



“Esta misma condición de realizar una buena carrera en comparación a otros atletas, impidió tener un mejor resultado en el Mundial de Oregón en 2022”, cita Pérez, entrenador de origen cubano. “Espero que todos los lectores puedan entender las razones claras por la cual nuestra atleta no participará en la prueba de relevos mixtos en las Olimpiadas de París 2024 y que continúen con la certeza de poder volver a ocupar podio en la prueba individual de los 400 metros planos femeninos”, agregó.