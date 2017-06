Impiden donar varios artículos a reclusos La Victoria

Santo Domingo.- Como una acción abusiva y despiadada, calificó el ex alcalde del municipio Santa Lucia de El Seibo la actitud adoptada por autoridades penitenciarias de la cárcel La Victoria, al impedir que le sean donados algunos artículos a varios reclusos, que atraviesan situaciones de hacinamiento en ese penal.



Jhossan Capell, denunció que le fue negada la entrada al penal, donde a través de la Fundación Grupo Capell y la Empresa Discoverys Home, que preside el señor Juan Rodríguez, se proponían donar aires acondicionados, neveras ejecutivas, equipos de música y otros artículos, para que algunos reclusos, entre ellos el merenguero urbano Antonio Peter de la Rosa “Omega”, tuvieran ciertas comodidades.



Capell cuestionó que a los imputados en el caso Odebrecht le hayan otorgado muchos privilegios, sin embargo, a los presos comunes le son negados derechos constitucionales.



Dijo que "las comodidades son para todos o para ninguno, y el Código Penal nuestro no establece diferencias o privilegios entre un recluso y otro, en torno a garantías de su integridad y equidad tienen los mismos derechos y no pueden haber presos preferidos".



El ex alcalde puso como ejemplo, la situación del ex presidente Panameño Ricardo Martinelli, quién guarda prisión en Miami y siendo multimillonario, tiene que llevar el mismo régimen que los demás presos.



Criticó, que para algunos de los acusados de Odebrecht, como es el caso del empresario Ángel Rondón, en el centro penitenciario de La Victoria, se le acondicionó una celda con muebles, aires acondicionados, entre otras comodidades, lo que según explicó, deja sospecha de que el soborno también llegó a los bolsillos de las autoridades de la Dirección General de Prisiones.