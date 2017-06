Ayuntamiento DN anuncia plan de gracia con 70% descuento a deudas mayores de 2 años

Santo Domingo.-El alcalde informó que el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) que el Concejo Municipal aprobó la implementación a partir del 1 de julio de 2017, y por un plazo único de 60 días, de un plan de bonificaciones y descuentos para hacer frente a las importantes sumas pendientes de cobro por tributos municipales y basura.

David Collado resaltó que la institución ha aumentado sus recaudaciones en más de 120 millones en lo que va de año.



Collado explicó que el propósito de esa gracia es asegurar que los contribuyentes no solo se pongan al día, sino que sigan pagando regularmente los tributos correspondientes, y que cada día más la alcaldía pueda mejorar sus servicios.



En consecuencia, dijo, a partir del próximo sábado 1 de julio y hasta el 31 de agosto los usuarios que no califiquen como grandes contribuyentes, y que tengan deudas con el ADN mayores a dos años, gozarán de una gracia del 100% de los intereses y moras y un descuento de un 70% sobre el principal adeudado por concepto de tributos municipales, al realizar sus pagos de contado.



“Como una muestra de compromiso de este ayuntamiento con las micro, pequeñas y medianas empresas se les concederá a quienes demuestren esta calidad el poder acogerse a un plan de descuento con pago en cuotas hasta 12 meses abonando un inicial de un 10%, consistente en una gracia del 100% de los intereses y moras, así como un descuento de un 40% sobre el principal adeudado por concepto de tributos municipales mayores a 2 años”, dijo ejecutivo municipal.



El alcalde del Distrito Nacional también informó que para las deudas por concepto de basura aplicará una gracia por el mismo período del 1 de julio al 31 de agosto de 2017, consistente en un 100% de los intereses y moras, y descuentos de un 70% a las deudas por concepto de basura mayores a 2 años y de un 50% a las mayores a 1 año.



Collado destacó que ese ayuntamiento ha establecido mecanismos de pago a través de todas las vías físicas y digitales posibles para facilitar el pago a los usuarios y que con las importantes sumas que ha conseguido ahorrar continuará con los planes de mejoría en los servicios de aseo urbano y otros servicios municipales para el bienestar de todos los habitantes de la ciudad de Santo Domingo.



El alcalde resaltó que está dejando “su corazón en las calles” para lograr la transformación de la ciudad de Santo Domingo, para lo cual necesita la colaboración de la ciudadanía, no solo cuidando su ciudad, sino pagando puntualmente las facturas por los servicios prestados.