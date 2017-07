Heidy: otra muerta a mano de expareja

Heidy Martínez Villar, de 36 años, quien se convirtió este lunes en una víctima más de feminicidio, le suplicó a su agresor por su vida y por el fututo de sus dos hijos, sin embargo, eso no conmovió a Alexander Espinosa Matos, de 31 años. La mató de un tiro y luego se suicidó. Martínez tenía nueve meses viviendo en un apartamento de un complejo habitacional construido por el gobierno. El sector es conocido como “Invi de Caballona”, en Santo Domingo Oeste. Sus vecinos, quienes la describieron como una mujer muy alegre y llena de vida, narraron lo último que escucharon antes de que ocurriera la tragedia.



“Alex no lo hagas”, repetía desesperada una y otra vez la mujer. “Alex piensa en mis hijos. ¿Qué va a suceder con mis hijos? Aunque estemos como estemos, yo te amo. No hagas eso, piensa en mis hijos”, suplicaba. Luego se escucharon dos disparos.



Esta es la versión de los vecinos de la víctima, quien vivía sola, puesto que estaba separada de su agresor. También dijeron que algunos sábados el hombre iba al apartamento de Martínez para ver a sus hijos y que le pedía que volvieran, pero esta se negaba. Creen que esa pudo ser la causa que desencadenó la desgracia.



El hecho se produjo a las 6:00 de la tarde del lunes. Los médicos determinaron que Martínez Villar falleció a causa de una herida de bala que le produjo su ex concubino Alexander, quien luego se suicidó de un disparo en la cabeza. Usó una pistola Carandai, calibre nueve milímetros, serie G38970, la cual portaba de manera ilegal, según informó la Policía.



La víctima era secretaria de la fiscalía de Santo Domingo, trabajaba en la sucursal de Las Palmas de Herrera. Luego del hecho, la fiscal Olga Diná Llaverías lamentó lo ocurrido. Dijo que un solo hecho debe crear alarma en la sociedad para tomar medidas y evitar esos hechos.



La semana pasada una mujer identificada como Marisol Martínez, fue encontrada muerta en su residencia en Santo Domingo Este, se presume fue ultimada por su esposo.

“Los hombres no son dueños de las mujeres”

Para la coordinadora del Centro de Estudio de Género de Intec, Lourdes Contreras, este y otros hechos ocurridos en las últimas semanas deben obligar al Estado a aplicar cuanto antes, políticas públicas “reales y fuertes” para cambiar la mentalidad de los hombres y que estos dejen de creer que son dueños de las mujeres.