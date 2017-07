Bisonó plantea escoger jueces sin favoritismo

08/07/2017 12:00 AM - El Caribe

El dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) Ito Bisonó consideró que la selección de los nuevos jueces de las Altas Cortes no puede basarse en favoritismos.

Bisonó expresó que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tiene una gran responsabilidad en la selección de los jueces que completarán la matrícula de la Suprema Corte de Justicia y la integración del Tribunal Superior Electoral (TSE).



Dijo que cree en el proceso de apertura y que toda la sociedad tiene derecho a recomendar. Citó las universidades, las asociaciones y los empresarios, “el que quiera, porque los recomendados tienen que estar sustentados en un expediente con trayectoria y no por el favoritismo.



Precisó que durante diez años fue miembro del CNM y que nunca ha sido señalado en la selección de jueces por favoritismo. Sostuvo que el CNM debe ser cauto al momento de la escogencia de los jueces porque entre los preseleccionados hay personas que han hecho carrera.



“Creo que ahí hay personas que han hecho una buena labor, no todo es malo”., dijo.