Navarro asegura evaluación ayuda mejorar educación

El ministro de Educación, Andrés Navarro, aseguró que el objetivo del proceso de evaluación de desempeño, no sólo es para aplicar los merecidos incentivos a los maestros, sino, fundamentalmente, hacer un diagnóstico de las fortalezas y las debilidades para la mejora de la calidad educativa.

Navarro, al encabezar el seminario-taller “Evaluación del Desempeño Docente 2017”, dirigido a los directores regionales y distritales del sistema educativo, dijo que han pasado nueve años desde la última vez que se realizó este tipo de proceso de evaluación y en ese sentido, la idea es cumplir con el mandato de la Ley de Educación 66-97, la cual establece que debe hacerse cada tres años.



Precisó que “se pretende que esta evaluación sea bastante singular, que deje montado un sistema o una plataforma que facilite en el futuro una evaluación por desempeño ágil y con la calidad del diagnóstico que se levante”.



El ministro abogó por que en el país se deje atrás la vieja práctica de ejecutar políticas públicas con baja calidad de la información sobre la realidad institucional, otras veces sostenida en modelos internacionales y, en otros casos, partiendo del criterio del incumbente de turno que tiende a hacer las cosas atendiendo sólo a su experiencia.



“Realmente le tengo temor a caer en esa lógica de gestión de políticas públicas basada en la especulación sobre la realidad, pues me interesa mucho basarme en evidencias científicamente identificadas sobre la problemática, a través de investigaciones con métodos e instrumentos rigurosos”, subrayó.



Manifestó que la evaluación por desempeño no será para juzgar quién lo hace bien o mal, “qué maestro es bueno o malo, ese no es el interés. Más bien se pretende identificar debilidades y fortalezas en nuestro magisterio para saber dónde debemos hacer mayor énfasis en la formación continua de cara al desarrollo del nuevo currículo”.



El proceso de evaluación del desempeño docente abarcará a más de 80 mil docentes.