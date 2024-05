Cuatro personas fallecieron ayer como consecuencia de un incendio registrado en las instalaciones del Hotel La Vía, ubicado en la avenida Las Américas, municipio Santo Domingo Este.



Las víctimas mortales son Miguel Peguero Santana, de 34 años; Tirson Alberto Martínez, de 67; Sara Cristina Montero Ogando, de 37; y Bianna Altagracia Romero, de 46.



Asimismo, otras dos personas resultaron heridas, se trata de una mujer y su hijo menor de edad, quienes se encuentran fuera de peligro.



El menor, cuya edad aún no ha sido precisada, recibe atenciones médicas en un centro de salud de la capital.



De acuerdo con el informe preliminar, alrededor de las 5:35 de la madrugada, a través del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 se recibió una llamada de alerta sobre un incendio originado en una de las habitaciones del primer piso del citado hotel.



El reporte preliminar indica que tres de las víctimas mortales fueron encontradas en las habitaciones 72, 73 y 74 del segundo piso, mientras que en un área adyacente fue levantado el cuerpo de una cuarta persona.



La investigación de este caso estuvo a cargo de técnicos de investigaciones de explosivos de la Policía Nacional, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo.



El equipo estableció los datos preliminares del incendio en el Hotel La Vía, ubicado en la avenida Las Américas, del municipio Santo Domingo Este, donde cuatro personas fallecieron y un menor resultó afectado.



La Policía Nacional informó que en el lugar trabaja la unidad de explosivos de la institución con la finalidad de investigar las causas del siniestro.



El general Santo Méndez detalló que el equipo de bomberos continúa trabajando en el lugar para determinar las causas del incendio y asegurar que no haya más personas afectadas.



Indicó que la prioridad ahora es realizar una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y tomar las medidas necesarias que eviten tragedias similares en el futuro.



Hasta el momento las autoridades aún no han revelado detalles específicos sobre la causa del incendio ocurrido en la cabaña La Vía.