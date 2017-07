Oposición dice Constituyente es “vinculante”

11/07/2017 12:00 AM - AGENCIAS

Caracas. La oposición venezolana señaló que la consulta popular pautada para este domingo, en la que preguntará a los ciudadanos si están de acuerdo o no con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que impulsa el presidente del país, Nicolás Maduro, tendrá carácter “vinculante”. “Esta consulta pública, que está establecida en la Constitución, es vinculante. Que quede muy claro que lo que vamos a decidir este domingo es de obligatorio cumplimiento para el régimen de Nicolás Maduro, para la Fuerza Armada Nacional (y) para todos los poderes públicos”, señaló a periodistas el diputado opositor Luis Florido.



Hace una semana la oposición venezolana reunida en la plataforma Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó a una consulta para que los venezolanos expresaran su apoyo o rechazo a la ANC que convocó Maduro cuya elección está pautada para el próximo 30 de julio. Sin embargo, el chavismo ha señalado que esta consulta de la oposición, que en un principio fue denominada como “plebiscito”, no está respaldada por la Constitución venezolana vigente, y que por tanto es ilegal.



Además, no será ejecutada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el órgano que organiza los comicios en Venezuela. Florido, del partido Voluntad Popular (VP), explicó que la consulta está amparada por el artículo 70 de la Carta Magna, que establece que “la consulta popular” y otros “medios de participación y protagonismo del pueblo” serán de carácter “vinculante”.

Putin elogia a Maduro



El presidente de Rusia, Vladimir Putin, le expresó a su colega Maduro, su “admiración” por gobernar el país suramericano con “coraje” para mantener “la estabilidad y la paz”. La Cancillería venezolana aseguró que Putin y Maduro sostuvieron una “larga y amena conversación” telefónica en la que el venezolano escuchó de su colega ruso palabras de “rechazo a los esfuerzos políticos, que desconocen el orden constitucional de Venezuela”.