Policía niega que oculte crímenes y que la criminalidad haya aumentado en el país

El director de la Policía Nacional, Nelson Peguero Paredes, negó este miércoles que esa institución oculte las cifras de la criminalidad o entorpezca la distribución de información a los medios de comunicación.

“Es una mentira del que lo diga, nosotros no ocultamos ninguna información” aseveró Peguero Paredes a la salida del relanzamiento de la plataforma de Red Global de Información Legal (GLIN) en el Salón de la Asamblea Nacional en el Congreso Nacional.

Asimismo, Peguero Paredes negó que la criminalidad en el país esté en aumento y dijo que en cambio, la entidad está “trabajando” para reducir estos hechos.

“Yo no comparto la expresión que usted me dice, no es así, la delincuencia no está copando la ciudadanía. Estamos trabajando para mejorar la situación del país. La Policía Nacional es una institución que trabaja por una transformación de la cultura institucional para ofrecer mejoras en los servicios que brindamos a nuestros ciudadanos. Estos hechos que se producen nosotros le damos seguimiento y estamos trabajando para poder evitarlos al máximo en el territorio nacional” sostuvo.