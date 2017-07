Leonel visita escuela de negocios Next

MADRID. El expresidente Leonel Fernández visitó la escuela de negocios Next International Business School en esta ciudad, en la que estudian alumnos de 13 nacionalidades distintas, entre los que se encuentran compatriotas suyos. El exmandatario departió con algunos de los alumnos dominicanos que allí se encontraban. El motivo de la reunión era un encuentro con el presidente de la Fundación Garrigues y prestigioso jurista, Antonio Garrigues Walker y con el presidente de la escuela, Manuel Campo Vidal, para concretar la celebración de un debate, en la escuela Next, en la primera semana de octubre con el título “Europa y América Latina en la era Trump”. Esta intervención de Fernández se inscribe en el marco del Foro Next, en el que participan habitualmente personalidades de la política y del mundo de la empresa y de las profesiones en España. Next International Business School es una escuela de negocios especializada en la formación de profesionales en áreas de negocio emergentes.