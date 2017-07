Hipólito: “No pierdo mi tiempo sentándome a negociar con partidos que tengan dos gente”

A pesar de que recientemente el vocero de Hipólito Mejía, declaró que el expresidente es la figura política que unifica toda la oposición, el exgobernante declaró recientemente en una actividad política en Santiago que a él “no lo sienta nadie a negociar con partidos que tengan dos gente” y que no le importa la marcha verde.

Según se escucha en un video difundido en las redes sociales, Mejía dijo que el país vive una situación de crisis y que por eso los “comesolos no pueden estar hablando muchos disparates”.

“Oiga Víctor Méndez, a mi no me sienta nadie a negociar con partiditos que tengan dos gente no es verdad, yo no tengo tiempo en eso, yo no pierdo mi tiempo en eso. Por eso a mi eso de marcha verde, azul, colorá, a mi no importa nada de eso”, subrayó Mejía y tras esas declaraciones fue ovacionado por los asistentes al acto.

El expresidente está activo en distintas actividades proselitistas en busca de la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM).