Presidente Medina “rinde cuenta” de su gobierno ante el reclamo de un cura

Santiago.-Las quejas de un sacerdote que le recriminó al presidente Danilo Medina concentrarse en temas esenciales para el país durante inauguración de dos centros escolares, obligó a que el mandatario a defender ante el público su obra de gobierno.

El párroco Benito Cruz Lantigua, de la capilla San Juan Bautista en Santiago, quien le tocó dar las bendiciones, le recordó a Medina que en su comunidad sus moradores tienen otras prioridades que no son solo de educación.

El mandatario, que no tenía previsto para hablar en el acto, antes de cortar la cinta pidió a los presente sentarse y allí defendió las ejecutorias que realiza el gobierno en favor de un mejor sistema educativo.

"He ido mejorando los sueldos de los principales sectores productivos del Estado. "Un maestro está ganando un salario como nunca se lo imaginó en la vida", planteó.

Además, el presidente Danilo Medina destacó la labor en favor de las mujeres en condición de vulnerabilidad y de pobreza. “Hay cosas que se dicen que no están lo suficientemente claras y que si se dejan así se convierten en verdad”, expresó el Jefe de estado, tras pedir la palabra y responder al cura.

Igualmente, destacó la construcción de viviendas, el mejoramiento de las condiciones de los campos con las “visitas sorpresa” y la inversión en el sistema educativo. Dijo que República Digital se plantea resolver el problema de desigualdad en la informática.

“Nos proponemos desde ahora y hasta el año 2020 vamos a entregar un millón de computadoras a un millón de niños pobres y 80 mil a los profesores para que los niños no superen a los maestros”, adujo Medina.

"También dije: hay que trasformar todos los hospitales del país, no podemos seguir haciendo reparaciones de parchos. "Hay que construir hospitales modernos, con las características que requiere la OPM. Y eso estamos haciendo. Los hospitales se transforman, pero no se detiene la atención: "Como no los podemos cerrar, los estamos transformando dando el servicio", expresó.

El cura católico, quien bendijo los centros educativos Reverendo Diógenes Hernández, en el sector Los Salados, y el Liceo Ercilia Pepín, en el Limón de Villa González, demandó además el saneamiento de cañadas, la construcción de viviendas dignas e iglesias.

Escuelas

El mandatario entregó dos centros educativos, uno de nivel primario y otro secundario, los cuales sumarán 38 nuevas aulas en beneficio de 1,190 estudiantes.