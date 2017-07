Explican razones del fallo caso Odebrecht

27/07/2017 12:00 AM - Libonny Pérez

Los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) leyeron ayer de forma íntegra el fallo con el cual se les varió la coerción a siete de los 14 imputados por el caso Odebrecht. Durante la jornada, que se prolongó por seis horas y media y a la que no asistió el juez Hirohito Reyes, los abogados de los 14 imputados presentaron calidades ante los jueces Miriam Germán Brito, Esther Agelán Casasnovas, Alejandro Moscoso Segarra y Frank Soto Sánchez y seguidamente la secretaria de la sala comenzó la lectura del documento, contentivo de 341 páginas.



En la decisión se detallaron los motivos por los cuales el Tribunal les ratificó la coerción a tres de los imputados y se la varió a otros siete; además se especificaron los argumentos de los tres jueces disidentes: Miriam Germán Brito, Esther Agelán Casasnovas e Hirohito Reyes.



En el caso de la presidenta de la Sala Penal de la SCJ, Mirian Germán Brito, sus argumentos no fueron leídos debido a que los desarrolló durante la audiencia del pasado 08 de julio; mientras que Esther Agelán Casasnovas, explicó que era del criterio de que debió confirmarse la decisión impugnada con excepción de Máximo de Oleo y César Sánchez.



También, el magistrado Hirohito Reyes se mostró partidario de que a los imputados Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón Rijo, en vez de prisión preventiva se les hubiese impuesto prisión domiciliaria o uso de localizadores electrónicos, debido a que estas medidas de coerción “son proporcionales a los fines que se persiguen”. “Las circunstancias de que se les varíe la medida de coerción, por otras distintas a la prisión preventiva, no dará lugar a la sustracción de los imputados”, indicó el magistrado en su disidencia.



Como se recordará, la Segunda Sala de la SCJ, que fungió como corte de apelación en el caso por los sobornos que Odebrecht pagó en el país para la adjudicación de obras, conoció los recursos que introdujeron los abogados de los implicados, en contra de la decisión del juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco.