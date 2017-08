Félix Hernández será baja entre 3-4 semanas para Marineros

Hernández regresó a Seattle y fue examinado por el médico del equipo, doctor Edward Khalfayan.

OAKLAND, California, EE.UU. — Los Marineros de Seattle no contarán con su as Félix Hernández durante tres o cuatro semanas debido a bursitis en el hombro derecho, informó el equipo el martes. El venezolano no lanzó el sábado contra Kansas City y su equipo lo colocó en la lista de lesionados debido a las molestias en el brazo de lanzar.

Marco Gonzales, adquirido el mes pasado en un canje con San Luis, reemplazó a Hernández en la rotación.

Hernández tiene marca de 5-4 con 4.28 de efectividad en 13 salidas esta temporada, en la que también se perdió casi dos meses de acción por inflamación en el hombro.