Bluetiful es el nuevo color de Crayola

Bluetiful será lanzado este año, para reemplazar al amarillo dandelion, que fue retirado recientemente

EASTON, Pensilvania, EE.UU. (AP) — Crayola anunció el jueves que el nombre de su nuevo crayón azul: Bluetiful. El nombre, combinación “blue” (azul) y “beautiful” (hermoso), en inglés, fue escogido por simpatizantes a través de una votación en línea a lo largo de dos meses.

Bluetiful superó a nombres como Dreams Come Blue, Blue Moon Bliss, Reach for the Stars y Star Spangled Blue.

La empresa con sede en Easton, Pensilvania, recibió casi 90.000 propuestas de nombres y luego escogió solo cinco finalistas.

Bluetiful será lanzado este año, para reemplazar al amarillo dandelion, que fue retirado recientemente.

Científicos de la Universidad Estatal de Oregon descubrieron por accidente el tono azul brillante mientras hacían experimentos con materiales para usar en aparatos electrónicos.

Crayola es subsidiaria de Hallmark Cards Inc., con sede en Kansas City, Missouri.