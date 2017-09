Patty y Phelps “elevan” música cristiana en el hotel Jaragua

La música cristiana de los cantantes norteamericanos Sandy Patty y David Phelps alcanzó notas sobresalientes en el primer concierto que ofrecieron juntos en la República Dominicana, bajo el sello C4B Productions.

Cientos de personas se dieron cita en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua para disfrutar del concierto, con la realización de una alfombra roja conducida por las comunicadoras Micauris García y Giselle Reyes, quienes capturaron las impresiones, no solo de los espectadores, sino también de los productores y artistas invitados.

El Grupo Amishar, en su condición de contraparte, inició el espectáculo con canciones como “Espíritu Santo”, “Su gracia” y “Te dejaré ser Dios”, entre otras.

La conducción principal estuvo a cargo del locutor dominicano Anthony Mota, quien anunció la llegada de David Phelps. El cantante, arrodillado en el escenario, bajo una luz puntual y actitud de humillación, empezó a revelar su repertorio con la canción “Just as I am”. Acompañado por su banda, el tenor David Phelps puso más de una vez de pie al público que coreaba cada uno de sus temas.

Phelps interpretó los temas más emblemáticos de su carrera artística, como “Amazing Grace”, “It is Well”, la ópera “Nessum Dorma” y un claro español en “No hay noche” (No more night).

Tras la participación de Phelps, el escenario quedó preparado para que la cinco veces ganadora del Grammy, Sandi Patty, hiciera su entrada acompañada de cuatro de sus ocho hijos, quienes fungieron como coristas. Canciones como “Oh Lord, Oh Lord”, “Love in any language”, “Via dolorosa”, “Let there be praise”, “How great thou art” y “It is well”, fueron parte de su repertorio.