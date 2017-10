Fuego destruye casa de anciano no vidente en Barahona

CABRAL.- “Estoy a la intemperie y sin nada, pero sigo con vida gracias a Dios”, fue lo exclamado por un un anciano no vidente, de 70 años, tras ser rescatado por vecinos de las llamas de un voraz incendio que la noche del sábado destruyó su vivienda con todos sus ajuares en este municipio, provincia Barahona.

Elpidio Contreras (Aquiles), narró que mientras dormía se originó un fuego, cuyas llamas devoraban su casa, ubicada en la calle Víctor Contreras, parte atrás, del sector Tierra Blanca, por lo que se vio precisado meterse debajo de la cama, logrando salvar la vida porque un grupo de vecinos lo rescató a tiempo.

“Solo sé que el fuego se inició por la parte de atrás de mi casona y las llamas se expandieron tan rápidamente que no me dio tiempo sacar nada de su interior. Estaba confundido, atinando únicamente meterme debajo de la cama a esperar la muerte, pero Dios se manifestó atreves de mis vecinos, y me salvó la vida”, comentó el no vidente.

El periodista nativo, Renhé Miranda, dijo que de no haber sido por la Rápida intervención de los miembros del Cuerpo de Bomberos, las feroces llamas hubieran destruido y afectado otras casas cercanas.

“Ahora estoy aquí a la intemperie, a la espera de que las autoridades del gobierno, municipales y personas de buen corazón me ayuden a reconstruir mi casa, facilitarme mi cana. entre otros enseres del hogar, para seguir tranquilo. Me siente satisfecho con mis vecinos por haberme salvado la vida. Estoy vivo para algún fin”, comentó el anciano.