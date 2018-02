David Kada: Nominación a Premios Soberano ha sido una bendición

El joven salsero David Kada, quien tras librar una litis judicial por el uso de su nombre con su manager, volvió al ruedo hace tres años, se mostró contento por su nominación como “Salsero del año” para la próxima entrega de Premios Soberano.

Durante una entrevista en el programa vespertino “Famosos Inside”, que se transmite por CDN, canal 37, el intérprete de “Tú no eres la buena” entiende que esa nominación ha sido una bendición de Dios y que si logra obtenerla celebra en todo el sector de Herrera, de donde es oriundo.

“Ha sido una bendición de Dios el que me hayan nominado a los Premios Soberano, ya que en diciembre del 2017 inicié con una canción que estaba promocionando y no he podido reemplazarla por otra canción promocional debido a ese gran calor que el público siempre le ha estado brindando a mi carrera”, expresó Kada.

Indicó que está viviendo la etapa que soñó en su carrera la soñé, “en tal sentido, hoy en día me siento en la gloria debido a que todo lo que he hecho en la música, luego de haber incursionado nuevamente, ha sido a través de Dios, le entregué todo a Dios, mi familia, mi carrera, todo y todo está marchando de manera correcta”.

Carlos David Amparo, nombre de pila del cantante, informó además que está promocionando “Hambriento de rumba”, su nuevo tema inédito, del maestro Mario Díaz, a quien el salsero describió como un gran compositor.

El nuevo álbum musical de David Kada será lanzado en abril próximo y constará de ocho temas inéditos, dos en cover, que aún se están seleccionando.

El salsero conocido por su frase “Dile tú”, realizará una gira para Europa, aunque no especificó la fecha.

Expectativas

David Kada espera internacionalizar su música en este año 2017 debido a que entiende que la música es universal, independientemente de los intérpretes de cada país.

“Cada cosa que hemos hecho en este proyecto ha sido para llevar a cada rinconcito mundo esta música”, expresó.