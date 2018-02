Venezolanos no llegan a acuerdo; reunión sigue hoy

El Gobierno y la oposición de Venezuela no lograron un acuerdo en busca de soluciones a la crisis política y económica que afecta a ese país, por lo que continuarán hoy las conversaciones.



El presidente Danilo Medina, en su calidad de mediador y en nombre de la comisión mediadora, explicó que la delegación opositora pidió tiempo y que será hoy a las 10:30 de la mañana cuando presente sus observaciones a fin de continuar la discusión.

“Tenemos un compás de espera”, dijo el presidente Medina tras casi cinco horas de reunión con ambas partes en el Ministerio de Relaciones de Exteriores.

Previo a las declaraciones del presidente Medina, uno de los acompañantes del proceso, el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, alertó de presuntas “presiones” a la oposición para firmar un acuerdo que “no contempla garantías”.

“En contacto permanente con República Dominicana. Enormes presiones para que oposición venezolana firme papel que no contempla garantías elecciones presidenciales Pdte. Maduro en campaña, partidos opositores no validados, candidatos inhabilitados, etc. ¿Algún partido chileno aceptaría eso?”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

De su parte, el vocero del Gobierno venezolano a su llegada insistió en que tenía un acuerdo con la oposición.

Dijo que la noche del lunes lograron un acuerdo definitivo con la oposición.

“Vinimos a firmarlo en República Dominicana”, dijo con bolígrafo en mano Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, quien encabeza la delegación negociadora por parte del Gobierno.

Rodríguez aseguró que se logró conformar un acuerdo definitivo con la oposición”. Sin embargo, se abstuvo de comentar más detalles.

Oposición dice no hay acuerdo

Julio Borges, coordinador del partido Primero Justicia y vocero de la oposición, rechazó que hubiese algún acuerdo.

Anoche Borges advirtió que no firmará el documento redactado en el encuentro, por entender que lo que está consignado en el mismo atenta contra la dignidad del pueblo venezolano.

Explicó que su presencia en las conversaciones es para evaluar “la posibilidad de seguir explorando los derechos de los venezolanos” y aseguró que “cualquier otra cosa no es cierta”.

El Gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática, una alianza de unos 20 partidos opositores, comenzaron de manera oficial a negociar un acuerdo en diciembre con la mediación de Medina y del exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero.

Pedidos de la oposición y el Gobierno

Además de reformar al CNE, la oposición pide garantías de transparencia electoral, la creación de un canal humanitario para enfrentar la escasez de alimentos y medicinas, el reconocimiento a la Asamblea Nacional y la liberación de presos políticos.

El Gobierno exige el reconocimiento por parte de la oposición de la Asamblea Nacional Constituyente y el repudio a las sanciones económicas internacionales contra Venezuela.