Dice hay mentiras en caso doña Rosa

Roberto Valdemar Mora, hermano de la señora Rosa María Mora, desaparecida desde el 23 de noviembre del año pasado, dice esperar los resultados de la prueba de ADN a la osamenta que las autoridades del país enviaron a Puerto Rico para determinar si se trata de la dama.



El señor, quien visitó a este medio para dar su versión acerca del proceso que como familia de la señora ha agotado en los más de cinco meses de la desaparición, expresó su angustia al no poder dar con su paradero.

Mora, aclaró, que la osamenta que relaciona con su hermana, fue encontrada por un trabajador de una finca propiedad del agrónomo Elvin Alan Tejeda, ubicada en la comunidad de Matanzas, Baní y no en unos terrenos baldíos en Azua, como se dijo en principio. Dijo que vinculó esos restos que, incluso, estaban en estado de descomposición, por la ropa que había allí y la forma de las extremidades de ese cadáver.

Duda que Rosa saliera por su cuenta

“Yo no digo que esa es ella hasta que no se haga el ADN, pero ya ellos, antes de hacer el ADN, -la hija y el esposo-, están diciendo que eso es mentira mía y que las autoridades no tienen conocimiento, y las fuentes son las autoridades policiales que me la están dando en Baní y los médicos que están haciendo el levantamiento. Entonces como están ya negando que esa no es ella ¿Pues entonces ellos saben dónde está ella?”, cuestionó.

Al conversar sobre la situación, el señor Roberto Valdemar Mora manifestó el descontento con el esposo y los hijos de su hermana, tras explicar que en el transcurso de todo este tiempo estos han dicho mentiras en los medios de comunicación citando, como ejemplo, la versión de que doña Rosa salió ese día en la madrugada por su cuenta cuando, según él, a la dama se le aplicaban medicamentos tan fuertes que eran capaces de “dormir a un elefante”.

Denuncia ha recibido amenazas de la familia

El hermano de doña Rosa María Mora, denunció, además, que desde la familia de su pariente ha recibido amenazas para que no continúe realizando la búsqueda por su cuenta, como hasta ahora lo ha hecho. “Pero esto yo lo hago por ella, porque ella se merece lo mejor. Ella es una mujer solidaria”, indicó tras indicar que explicar el móvil de la desaparición es “complicada”.