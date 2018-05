Experto internacional considera en RD avanza proceso reforma de macroestructura del Estado

Santo Domingo.- El experto chileno Rodrigo Egaña, quien se encuentra en la República Dominicana invitado por el Ministerio de Administración Pública (MAP), considera que en la actualidad el gobierno dominicano y el país están en “muy buena oportunidad para lograr el compromiso político, social y económica para pensar en una reforma de la macroestructura del Estado a largo plazo”.

Según Egaña, director nacional de Educación Pública de Chile, ese proceso de reforma debe tener plazos, y hacerse de manera gradual, tomando sector por sector. “Yo creo que lo que han hecho en el sector transporte es un caso muy interesante de modernización sectorial, ya se está haciendo en la salud, y se podrá también hacer en lo social, en la agricultura, en el fomento productivo, y en otras áreas, como la seguridad ciudadana, y en los sistemas de ética y transparencia”, señaló.

El también extitular de la Dirección Nacional del Servicio Civil y expresidente del Consejo de Alta Dirección Pública de la nación sudamericana, durante su estancia en el país, se ha reunido con la Vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño de Fernández; con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, licenciado Isidoro Santana; con el ministro de Hacienda, licenciado Donald Guerrero; el director General de Presupuesto, licenciado Luis Reyes y con el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Flavio Darío Espinal, además de con el titular del MAP, licenciado Ramón Ventura Camejo.

“Yo me he reunido con una cantidad bien importante de ejecutivos del gobierno , y todos están de acuerdo con que se ha llegado a un punto que es necesario un cambio, y también hay consenso en que este no es un proceso de corto plazo, sino que requiere un esfuerzo de mediano y largo plazo y que se necesita un acuerdo político amplio, en el país, no sólo una decisión intragobierno, sino que un acuerdo en se comprometan todos, porque es una tarea que va a beneficiar a todos, al margen la postura política de partido que se tenga”, explicó.

De acuerdo con Rodrigo Egaña, también las autoridades dominicanas están conscientes de que la reforma de la macroestructura y de las instituciones públicas tiene que tomar en cuenta la situación presupuestaria y fiscal que tiene el Estado dominicano en este momento, y que por lo tanto tiene que entenderse que puede implicar nuevos gastos. “Por eso, la reforma se debe hacer teniendo claramente el análisis de un pacto fiscal de cada medida incorporada en el proceso. Eso implica que tiene que haber una cooperación muy fuerte entre el MAP y el Ministerio de hacienda y la Dirección General de Presupuesto, para ir viendo cuáles son las medidas que se van a tomar, y cuál es el impacto fiscal”, destacó el experto chileno.

Otro aspecto que resaltó Egaña es que aparecen algunas áreas que pudieran ser más prioritarias en la actualidad, como el desarrollo social, con la propuesta de crear un Ministerio de Desarrollo Social y Familia; la seguridad ciudadana, y el perfeccionamiento del personal que trabaja en el Estado.

“En este sentido hay varias líneas de desarrollo en el Estado que impulsa el MAP, que requieren tener buenas contrapartes en las otras instituciones del estado, porque el trabajo de tener perfiles de cargo, definir las competencias y habilidades para cada cargo, implementar los convenios de desempeño, y los temas de evaluación del funcionamiento, eso el MAP lo puede orientar, pero no lo puede hacer en reemplazo de lo que tienen que hacer otras entidades”, aclaró Egaña.

El experto chileno es de la opinión que este proceso de reforma y modernización requiere, asimismo, de un cambio de cultura al interior del Estado, pero también en cómo las organizaciones de la sociedad se entienden con el Estado, que va a requerir mayor participación de los ciudadanos para que no sólo pidan soluciones, sino que también incidan en hallar la respuesta a los diferentes problemas.