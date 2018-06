Altice Dominicana compensará a clientes

La empresa de telecomunicaciones Altice Dominicana informó, que de acuerdo a su acostumbrado manejo ético y responsable hacia el trato con sus clientes, los mismos serán compensados mientras no tengan disponible los juegos de la transmisión de MLB contratados en sus paquetes extra-innings para la actual temporada.



Desde el sábado dos de junio, cumpliendo con una orden judicial que dictaba suspender temporalmente la transmisión de juegos de la MLB a través de Altice, la empresa procedió a acatar dicha orden y estará aplicando a sus clientes en sus respectivas facturas los créditos correspondientes por el tiempo que no se encuentren disponibles las transmisiones. Rosario Veras, Directora Senior de Mercadeo y Operaciones B2C, indicó: “En todo momento Altice Dominicana ha deseado ofrecer a los dominicanos lo que sabemos es su gran pasión por los juegos de Grandes Ligas por lo que lamentamos la situación provocada por una disputa legal que no procede y ante el hecho temporal de retirar las transmisiones, confirmamos nuestro mayor compromiso con los clientes, cumpliendo con las compensaciones correspondientes”.