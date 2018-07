Castaños Guzmán sobre resolución proselitismo: “No vamos a echar para atrás”

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, advirtió la mañana de este viernes que el organismo no echará para atrás la resolución 12/2018 que prohíbe actividades proselitistas a destiempo como las caravanas.

“Eso no se va a echar para atrás y la gente tiene que saberlo y si eso se va a determinar en las jurisdicciones correspondientes porque estamos en un estado de derecho, tú no puedes dar una decisión vinculante para los demás que no se someta ella a su propia legalidad, pero en lo que tiene que ver con nuestras responsabilidades, la vamos a cumplir”, sentenció.

Castaños adelantó que “llamará algunos alcaldes de determinados ayuntamientos que quieren ir allá hablar con nosotros para tomar acción sobre el tema”. “Alcaldes que tienen que empoderarse porque tú te imaginas a los miembros de la Junta Central Electoral subidos en una escalera tumbando una valla”, expresó entrevistado en el programa Uno+Uno de Teleantillas.

Cuestionado sobre el alcance de lo que prohíbe la medida, Castaños Guzmán respondió: “Las caravanas porque como uno puede prohibir la política en los espacios cerrados, pero quién detiene la política en las redes sociales, quisiera que me expliquen…Si podemos en atención al orden, a la tranquilidad, al propio hastío social, limitar esas actividades”, expresó. Aclaró que la medida está muy definida en “estas movilizaciones y caravaneos”. “Pero lo de las vallas es un tema delicado porque hay contratos, ahí hay derechos adquiridos de las personas”, comentó.

Comentó que con las caravanas: ¿qué busca eso? ¿Esas personas pueden ser más conocidas de lo que son? Esas personas son muy conocidas, notables, serias, responsables, todo el mundo las quiere y las admira”. “Estas acciones primitivas de vocinglerías de costo, de una especie de clientelaje motorizado, pasó, eso no lleva a nadie que efectivamente alcance el favor popular”, dijo. Dijo que las actividades en espacios controlados como los estadios no están afectadas por la resolución.

Igualmente, negó que la JCE haya caído en contradicción con la resolución del 20 junio y la que emitió el 14 de mayo de este año en respuesta a Alianza País. “La Junta lo que dijo es no lo puedo hacer ahora, lo haré cuando sea oportuno, le dijimos a Alianza País no es que no podemos, es que no podemos ahora”, sostuvo el presidente del órgano electoral.

Expresó que entonces se presentaron situaciones “se abre una precampaña que incluso está fuera de los estatutos de los propios partidos, porque los partidos que exhiben los precandidatos más connotados hasta este momento esos partidos estatutariamente tienen tiempos de campaña y no han determinado que empiecen precampaña”, señaló.

Agregó que jurídicamente no se puede alegar contradicción porque la JCE ha mantenido el mismo motivo para las dos resoluciones. “Una para no reglamentar y la otra para tomar una acción administrativa y el mismo motivo que te permite frente a dos cosas diferentes actuar con ese motivo una en negativa y otra en positiva y el denominador común de la conducta de la JCE frente a las dos situaciones es el mismo y eso es contundente y devastador”, expresó. Aseguró que no hay ninguna contradicción al principio filosófico de contradicción.