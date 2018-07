Facebook y Apple te contarán los minutos de conexión

Facebook, la red social que más éxito ha tenido y que cada vez es más utilizado, anunció que vigilará el tiempo de conexión de sus usuarios para que se controlen.



Los minutos en Facebook son tan interrumpidos que son difíciles de contabilizar. Un usuario puede ingresar en la mañana y ver su sección de noticias, navegar en ellas unos 10 minutos y cambiar de aplicación; volver al rato para felicitar al amigo que está cumpliendo años y luego en la tarde mirar las últimas publicaciones. El tiempo allí se va entre Me gusta, risas, Me entristece, memes, Me encanta, etcétera; pocos llevan la cuenta de esos minutos dedicados a la red social. Por eso, ésta la hará por cada persona y le dirá exactamente cuánto tiempo estuvo allí.

Así lo dio a conocer el portal especializado en tecnología TechCrunch, que confirmó los planes de la red social de Mark Zuckerberg para crear una herramienta que les indique a los usuarios los minutos diarios que pasan conectados en la plataforma, para que de esa manera se hagan más conscientes y tomen decisiones sobre cómo disminuirlo, en caso de que sea considerable.

Los minutos en la plataforma podrían conocerse con la herramienta “Tu tiempo en Facebook” e incluiría un tipo de alerta cuando se haya alcanzado el tiempo máximo de permanencia por semana o día que el usuario se ponga como límite. Esta función estaría en prueba con el fin de presentarse este año.

Aplicación Apple

En su nuevo sistema operativo iOS 12, del que ya los usuarios pueden descargar una versión beta, la compañía de la manzana incluyó una herramienta que monitorea y contabiliza el tiempo que las personas pasan con el equipo o usando aplicaciones como Facebook, Instagram, Netflix o las propias como Messages o News.

Según dio a conocer Apple en su portal de noticias, la función se llama Screen Time y también les permite a los padres de familia llevar el conteo del tiempo que pasan sus hijos con dispositivos iOS (iPad y iPhone). Esto se puede hacer ya que los datos de uso están basados en la cuenta del usuario y funciona en todos los dispositivos iOS que tenga el niño y el padre pueda verificar en la opción de Family Sharing, o directamente en el dispositivo en uso.

Apple también destacó que “la característica de App Limits les permite a las personas establecer una cantidad específica de tiempo para estar en una aplicación, y le mostrará una notificación cuando el límite de tiempo esté a punto de caducar”.