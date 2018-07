Video: Cineasta Alfonso Rodríguez presenta su proyecto a la Presidencia

Santo Domingo.- El director de cine Alfonso Rodríguez presentó la noche de este martes sus aspiraciones políticas con el proyecto presidencial Revolución Democrática 2020.

Tras presentar su declaración jurada de bienes con un patrimonio de 190 millones 826 mil 637 pesos, Rodríguez mostró un documento del por qué tomaba la decisión.

“Porque no puedo quedarme sentado en mi casa viendo cómo destruyen mi país, el país donde nací, el único país del mundo donde no se me discrimina y donde no soy un inmigrante, el país donde una vez fue el ideal para criar mis hijos”, expresa en el documento.

Indicó además que lanzó su candidatura porque no puede seguir callado sin hacer nada mientras la corrupción lleva al país al colapso total, en lo económico, migratorio, educativo, un colapso total en términos de seguridad social, seguridad ciudadana, en los sueños de los jóvenes de poder vivir en un país que les ofrezcan mejor futuro.

“Porque no puedo seguir siendo gobernado por la peor gente que existe, gente que hace negocio hasta con la medicina donada para otros para los ‘hijos de machepa’, gente que no tiene reparo a la hora de robar las ayudas de fenómenos atmosféricos, gente sin escrúpulos que vende la patria al mejor postor, gente que vende hasta nuestros oro, playas, nuestras riquezas naturales, que vende hasta nuestros hijos”, dijo.

El cineasta resaltó que busca la presidencia del país porque no puede vivir en una nación manejada por mafiosos que se hacen de la vista gorda ante la pornografía y la prostitución infantil en puntos turísticos como Boca Chica y Sosúa.

Dijo que su aspiración a la Presidencia “no es un salto al vacío ni una maroma de circo”.

“Porque no puedo seguir viviendo en un país donde la mafia llega hasta los tribunales, jueces, fiscales, secretarias, alguaciles, aduanas, impuestos, cultura, turismo, medioambiente, policía, hospitales, médicos, transporte, gasolina. Mi país padece de un cáncer mafioso terminal, y si no hacemos algo tenemos los días contados.

Alfonso Rodríguez indicó que no va a abandonar el cine porque de eso vive y que viene a la política para servir, no para vivir de ella.

En tanto, dijo que apoya a Héctor Acosta para que presente sus aspiraciones políticas como senador de Monseñor Nouel, porque “El Torito tiene obligado que meterse en esto, al igual que otros, porque aquí no habrá donde tocar”.

“La corrupción ya está bueno, basta ya”, externó Rodríguez al lanzar su proyecto acompañado de sus tres hijas en el restaurante Muelle 47, en Los Jardines del Embajador.

“Porque en los últimos 50 años mi país ha sido gobernado por los mismos individuos que parecería que los confeccionaron con la misma tijera, pues solo se diferencian en nombres, y porque no me puedo morir sin algún día ir al consulado de los Estados Unidos y España y ver que no haya un solo dominicano haciendo esa fila denigrante, buscando abandonar su país”, externó, y agregó ¿por qué aspiro a la Presidencia de mi país? “porque ya me cansé de no hacer nada”.

Declaración jurada de bienes de Alfonso Rodríguez: