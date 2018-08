“Desde que Leonel diga que aspira será automáticamente el candidato del partido”

Los coordinadores del equipo político de Fernández aseguran que todo está listo para el acto del domingo

El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y miembro del equipo político del expresidente Leonel Fernández, Bautista Rojas Gómez, consideró que el presidente de su partido debe oficializar sus aspiraciones como precandidato presidencial para las elecciones del 2020 para que despeje todas las incógnitas sobre la candidatura presidencial de esa organización.

“Para que esto pase, para que esto termine, para que estas escaramuzas no se sigan dando, a Leonel que diga, en su momento, ‘yo estoy decidido a ser el candidato del PLD’. Yo aspiro a que el 26 (próximo domingo) él anuncie eso y ahí termina todo y despeja todas las incógnitas”, comentó el miembro del Comité Político del partido oficial.

Según el dirigente político, si Fernández anuncia su precandidatura en el PLD “la gente va a salir a buscarlo para decirle que estamos aquí acompañando a Leonel”. “La gente lo que está esperando es que él lo diga; nosotros tenemos la seguridad plena, él lo ha manifestado, pero el pueblo dominicano quiero oírlo de su voz y cuando él lo diga, automáticamente es el candidato y automáticamente es el presidente de la República”, subrayó.

Rojas Gómez sostuvo que en el acto de presentación de más de un millón de firmas el próximo domingo se espera la asistencia de más de 70 mil personas por lo que afuera del Palacio de los Deportes habrá gente debajo de árboles y carpas. Aseguró que al evento asistirán representantes de distintos sectores de la sociedad que se han comprometido con la candidatura presidencial de Fernández.

Igualmente, afirmó que alrededor del 40% de más del millón de personas que han endosado su apoyo a la candidatura de Fernández no es miembro del PLD y que es una señal de que Fernández no tema a “padrón abierto o cerrado”.

Dijo que todo los detalles organizativos de ese acto están listos y que el montaje de la logística en el Palacio de los Deportes está avanzada en un 35%. Especificó que el salón del evento tiene capacidad para 15 mil personas.

“Este proyecto tiene una importancia capital hasta para oxigenar al partido que retoma los esfuerzos para captar simpatías, nuevos adeptos y nuevos lectores para el periódico”, expresó.

Explicó que todos los domingos están visitando los hogares del país para consultarlos sobre Fernández. “Cuando vamos donde una familia la consultamos de cómo se siente con las gestiones de gobierno del PLD, sobre temas que impactan a esa familia”, explicó.

“Todos nuestros esfuerzos están concentrados en que el presidente Leonel Fernández acepte la nominación a la presidencia”, dijo. Sostuvo que siempre el PLD ha escogido a sus precandidatos en el mes de abril del año antes de las elecciones porque hace las primarias internas en junio, con la excepción del 2015, cuando Danilo Medina fue proclamado candidato.

Radhamés Jiménez, coordinador del proyecto de recolección de firmas que desarrolla Fernández, señaló que en la última revisión que se hizo había un millón 117 mil firmas al pasado domingo. Dijo que los datos están registrados en una plataforma digital.

“No creo que el presidente Medina se aventure a cambiar la Constitución”

El titular de asuntos jurídicos del PLD y también miembro del equipo político de Fernández, Radhamés Jiménez, atribuye la declaración de Medina sobre la reelección a la cultura política de la República Dominicana, porque es difícil para un presidente decir dos años antes de concluir su mandato que no se reelegirá.

“Lo veo desde el contexto histórico, social, político y cultural de la República Dominicana porque a un presidente, que todavía le quedan dos años, si se adelanta a los acontecimientos, puede quedar solo, y hay que ser cuidadoso, y para mí no dijo nada nuevo”, expresó.

Igualmente, dijo que la única forma de variar la prohibición a la repostulación del presidente Medina es en el Congreso Nacional porque las atribuciones del Tribunal Constitucional están claramente definidas en la Carta Magna y que no incluyen revisión de la Constitución. Dijo que el presidente Danilo Medina tiene sentido de la historia y que no cree que el gobernante se precipite a “una aventura de propiciar una nueva reforma a la Constitución para reelegirse, no lo creo”.

“El Tribunal Constitucional queda excluido de toda posibilidad de conocer la constitucionalidad de la Constitución…Desde el punto de vista jurídico está descartada esa posibilidad. De lo contrario se produciría un golpe de Estado a la propia Constitución porque estaría suplantando una atribución que es exclusiva de la Asamblea Nacional Revisora y entonces el Tribunal Constitucional se colocaría por encima del primer poder del Estado que es el Poder Legislativo”, subrayó Jiménez.

“Acordamos hablar de candidaturas no de reelección”

Rojas Gómez dijo que el Comité Político de su partido lo que acordó fue definir las precandidaturas para el mes de marzo del 2019, pero que no se tocó el tema de otra reelección porque eso ya fue definido.

“Yo estuve en esa reunión y nunca se habló del tema de que se iba a hablar o no de reelección, porque ya de reelección presidencial se había hablado y solamente hay una forma de hablar de reelección y es si el Congreso Nacional reúne la Asamblea Nacional Revisora con una agenda que incluya el tema de la reelección presidencial, de otra manera no hay ninguna posibilidad porque la Constitución la prohíbe, por lo que no debe estar en la agenda de ningún político que por lo menos respete la Constitución”, expresó el dirigente político.

Sostuvo que es costumbre en el PLD escoger los precandidatos en el mes de abril del año preelectoral y que fue ese el tema que se abordó. En una entrevista reciente, el presidente Medina reveló que será después del mes de marzo del próximo año que informará si opta o no por un nuevo periodo porque para esa fecha su partido acordó abordar el tema.

“Leonel siempre ha sido electo en primarias”

Radhamés Jiménez calificó de imposible que Fernández pueda ser ente de división en el PLD “porque ahí están nuestra raíces”. No hay forma de que nosotros siquiera por nuestra mente pase salir del Partido de la Liberación Dominicana”, comentó cuestionado sobre versiones de que la recolección de firmas que desarrolla Fernández posteriormente sirva de plataforma para la fundación de un nuevo partido político. Jiménez explicó que Fernández desde la candidatura vicepresidencial en el 1993 hasta ser tres veces presidente ha sido electo en su partido y por todo el pueblo dominicano. Refirió que internamente ganó la primaria por la candidatura vicepresidencial con 55%; en el 1995, la presidencial con 96%; en el 2003, 85% y en el 2007 con más del 70%. “El compañero Leonel nunca se ha beneficiado de que lo proclamen, ni de consenso, siempre ha ganado todos los procesos internos y externos a que se ha presentado, tres veces como candidato a la presidencia, de manera que siempre ha tenido el apoyo del pueblo”, subrayó el dirigente del PLD. Jiménez dijo que en los debates internos con el equipo de Fernández siempre ha sido partidario de que lo que más le conviene al expresidente es que las primarias sean con el padrón abierto. El dirigente dijo que en su partido, cuando se trata de una modificación estatutaria, en la organización debe hacerlo el Congreso de la organización, pero que hay una dificultad de interpretación porque la Ley de Partidos establece que es el Comité Central que decide.

“Estamos convencidos, Leonel tiene al pueblo”

Jiménez señaló que en el trabajo de captación de apoyo “no damos abasto para la gente que quiere integrarse a trabajar en torno a la candidatura de Leonel Fernández. Aseguró que no temen a nada porque cuentan con el respaldo del pueblo. Sobre el control de las estructuras partidarias, Rojas Gómez dijo que Fernández cuenta con más de 220 fieles en el Comité Central y que cuentan con el apoyo de más del 80% de los presidentes provinciales y municipales del PLD. “Ahora, si se me dice que en el servicio público fundamental el 80% de los compañeros son seguidores del presidente Medina, es lógico, atendible, es su equipo de confianza y gracias a ese 80%, que está haciendo una magnífica gestión de gobierno, pues nosotros tenemos garantizado ganar las elecciones”, expresó. Aseguró que en materia de estructura partidaria la mayoría está alrededor de Fernández. “El cien por ciento de la dirección partidaria está con el PLD de Juan Bosch, nosotros ni somos danilistas ni somos leonelistas, somos del PLD”, expresó.

