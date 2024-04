Abinader: el 19 habrá plebiscito a favor del cambio; Leonel: PRM quiere comprar elecciones porque no tiene apoyo

Luego de la resaca que provocó el resultado de las elecciones municipales del 18 de febrero y el asueto de la Semana Santa, las principales organizaciones políticas que compiten por 264 cargos para las elecciones del 19 de mayo próximo, han concentrado sus acciones en encuentros directos con los cuadros partidarios y grupos sectoriales, y han arreciado la propaganda con spot en los diversos medios.

Los partidos, en esta etapa, han dejado las tradicionales caravanas, aunque han aclarado que las harán cuando falte menos tiempo para las votaciones.



, Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Leonel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo (FP) y Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), han encabezado actividades con sus cuadros partidarios y grupos sectoriales.



La pasada semana, el presidente Abinader encabezó una actividad con los principales cuadros del PRM en la capital para trazar la pauta de la campaña senatorial de Guillermo Moreno.



La campaña del PRM además promueve varios spot con los candidatos a la senaduría junto al presidente de la República.



El pasado fin de semana, el gobernante también encabezó actividades políticas en Santiago, La Vega y Santo Domingo Oeste. En el marco del evento de La Vega, el gobernante afirmó que el 19 de mayo habrá un plebiscito a favor “del cambio”.



“El PRM ni nosotros somos culpables de que la gente no les crea, porque después de 20 años de gobierno a decir que van a resolver esto, que van a resolver aquello, es que la gente no le cree y no le va creer porque ahí están los datos”, indicó.



Según Abinader, la oposición no que puede decir que luchó en contra de la corrupción si nunca lo hicieron. “Por eso señores, la juventud y todo el mundo usa Google, y cuando hablan de que van a solucionar los problemas de la delincuencia, del cual todos estamos preocupados, pero si la delincuencia era el doble en su gobierno y qué es lo que va a solucionar”, puntualizó el presidente de la República.

“El 19 de mayo se acerca un plebiscito para seguir profundizando el cambio, eso es lo que yo le pido a La Vega y lo voy a pedir a todos los dominicanos”, expresó Abinader. Y agregó: “Ellos dijeron, y se han inventado muchas cosas de lo que pasó en febrero, pero si en febrero fue un 60%, como ellos dicen que eso no fue la realidad vamos a darle un mensaje para lanzar eso mucho más lejos del 60%”, enfatizó en la actividad de La Vega.



En ese contexto, destacó que en próximo gobierno continuará llevando las ayudas sociales, administrando con honestidad e impulsando para que el Ministerio Público independiente esté en la Constitución.



“PRM quiere comprar elecciones”



De su lado, Fernández se está concentrando en encuentros con los cuadros partidarios para instruirles sobre la necesidad de la defensa del voto y el trabajo electoral el día de las votaciones.



El pasado fin de semana estuvo en la circunscripción dos del Distrito, San Francisco de Macorís y Santiago. También visitó Dajabón, provincia desde la que emitió declaraciones en rechazo a las acusaciones de racismo que hace Amnistía Internacional en contra de la República Dominicana.

En la asamblea del sábado en San Francisco dijo que el PRM quiere “comprar las elecciones”.



“El PRM sabe que no puede ganar estas elecciones, lo que quiere es comprar estas elecciones y no se lo vamos a permitir, porque el pueblo quiere salir de este gobierno”, expresó. Fernández indicó que en el país se está viviendo una situación de malestar social, ya que el pueblo no se siente conforme con este gobierno y expresó que en todo el país se siente el respaldo a la Fuerza del Pueblo.



“El presidente Luis Abinader solo hace show y espectáculo, pero no resuelve ninguno de los problemas fundamentales de la población. Este es el Gobierno de las inauguraciones de obras inconclusas, un gobierno ineficaz que no ha sido capaz de resolver los problemas fundamentales de nuestro país”, resaltó.



Las críticas del político contra el PRM “por lo ocurrido en febrero” han sido constantes y ha dicho que no lo permitirán de nuevo. Igualmente, en una reunión con los cuadros de la FP en la circunscripción dos del Distrito Nacional, Fernández fue autocrítico con el desempeño electoral de su organización en las elecciones del 18 de febrero.



“En febrero se obtuvo un resultado inesperado, porque acudieron a las urnas muy confiados en ellos mismos. Los equipos partidarios han tenido que someterse a un análisis y a una evaluación, para que lo ocurrido no se vuelva a repetir ahora en mayo, teniendo que hacer encuentros en los organismos del partido, tratando de sacar las lecciones aprendidas del pasado proceso”, expuso el líder de la FP ante sus seguidores.



“PRM no tiene votos para ganar”



Abel Martínez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) está centrado en los contactos con peledeías y grupos sectoriales. En el PLD también está activando el expresidente Danilo Medina, que encabeza asambleas de motivación a los cuadros de su partido.



El pasado fin de semana, el PLD realizó varias asambleas con la dirigencia de su partido. En el marco de un encuentro encabezado por Medina, el expresidente aseguró que el PRM no tiene los votos para ganar.

“El PRM no tiene los votos para ganar las elecciones, hace tiempo que llegaron al umbral de sus votos. Afortunadamente, nosotros somos el partido más grande del país, con la mejor militancia y estructura organizativa que partido alguno tenga en la República Dominicana”, dijo Medina.



Durante el encuentro, Medina también instó a los dirigentes del PLD a trabajar con pasión por el triunfo de la organización. “Decirle a la gente: si tú quieres seguir como estás, vota por los que están, pero si tú quieres volver a vivir con dignidad, vota por el PLD”, añadió el expresidente.



Igualmente, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) desarrolló una agenda de trabajos en esta zona metropolitana, mientras su compañero de boleta, Joel Díaz, recorrió las provincias Santiago, Valverde y Santiago Rodríguez.



Vargas se movilizó el sábado por las localidades de Sabana Perdida, Villa Mella y Los Guaricanos. Para este domingo, visitó la Circunscripción tres del Distrito Nacional.



Presión opositora al gobierno



Concomitantemente, la oposición también arrecia las críticas al gobierno en las acusaciones de supuesto uso de los recursos del Estado para beneficiar al partido oficial.



Esta semana, una comisión de los partidos que integran la alianza Rescate RD, visitará la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar al PRM y la Junta Central Electoral para que se tomen medidas de garantías electorales, que según las denuncias, no se tomaron para las votaciones del 18 de febrero.

La oposición y el gobierno también han tendido choques por el recorte del 50% de los recursos que reciben los partidos políticos en el año electoral, las organizaciones esperan por el desembolso del dinero prometido por el gobierno.



Como parte de las exigencias de la oposición, el dirigente del PLD, Danilo Díaz, afirmó que llegaron a un acuerdo con la JCE para que los responsables de los recintos electorales dirijan el trabajo de la Policía Militar Electoral.



Díaz, según un comunicado del progama D’ Agenda de Héctor Herrera, informó que también se estipula que los partidos políticos tengan un coordinador de delegados en los centros de votaciones quienes, conjuntamente, con los encargados de los recintos dirigirán el trabajo de la Policía Militar Electoral.



Debates y ponencias ante los grupos empresariales

En esta etapa de la campaña electoral, los candidatos presidenciales también tienen una agenda de participación en distintos escenarios. Mañana martes, Abinader, Fernández y Martínez, estarán en un mismo escenario de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). La actividad está organizada en el contexto del Día Nacional de la Industria y el 62 aniversario de la AIRD. Igualmente, hay una gran expectativa con relación al debate organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje) pautado para el 24 de este mes. A la convocatoria confirmaron los tres aspirantes invitados por la entidad empresarial, lo que convierte el debate en un hecho histórico. En tanto, la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR) organiza el “Ciclo de candidatos” para escuchar las propuestas de los aspirantes a la Presidencia. Por ese escenario ya desfilaron Leonel y Abel y solo falta el presidente Luis Abinader.