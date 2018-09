El presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte-CNTT-Juan Marte, se mostró este viernes en desacuerdo que se aumenten los precios del pasaje y consideró que esa medida sería hacerle un servicio al gobierno.

“Nosotros no favorecemos un aumento del pasaje, si se continuara aumentando el pasaje sería hacerle un servicio al Gobierno”, dijo al ser entrevistado por la periodista Addis Burgos, en el programa Enfoque Matinal, que se transmite por CDN, canal 37.

Acusó al presidente de la Confederación Nacional del Transporte-Conatra-, Antonio Marte, de hacerle el juego al Gobierno, tras ayer haber anunciado que la próxima semana implementará un aumento de los pasajes de más de RD$5.00.

“Y acusamos al empresario turístico Antonio Marte de hacerle el juego al gobierno, digo empresario turístico porque está inaugurando hoteles turísticos”, dijo Juan Marte.

El presidente de la CNTT entiende que un aumento en los costos del pasaje significa permitir que el Gobierno deslice el GLP a 150 pesos “y ese ya es el colapso del sistema de transporte”.

“No hay manera de que nosotros le caigamos atrás al precio de los combustibles dando respuesta con aumento de pasaje porque también yo no he visto los aumentos en la clase trabajadora en los sueldos, yo no he visto eso.Yo no he visto una mejoría del que toma dos, tres y cuatro vehículos de concho para movilizarse detrás de un sueldito de 8 mil, 9 mil y 10 mil pesos. De sueldo aquí de eso no se habla”, sostuvo.

Insistió que al trabajador dominicano no se le puede responder con aumento de pasaje y que el Gobierno tiene que asumir la responsabilidad de este problema porque en todas partes del mundo el transporte es algo estratégico.

“No necesariamente debe ser que estos transportistas irresponsables cada vez que quieren acercarse al Palacio, porque a ellos le gusta dirigir alrededor del Palacio, haciendo reuniones con los presidentes; Estos charlatanes que desde que hay un aumento dicen que vamos a aumentar el pasaje ¿y no hay otra opción?”, insistió.

Por otro lado, se quejó del aumento que ha experimentado el costo del GLP. “La realidad es que este combustible, que ya está en RD$127.60 centavos, ha colapsado totalmente el sistema de concho”, dijo.

Manifestó que el GLP es el carburante que usa casi todo el sistema de transporte del país, exceptuando a los camioneros y el transporte sub-urbano que opera con diésel.

Además, Marte afirmó que el sistema de transporte no tiene ningún tipo compensación de parte del Gobierno.

“Subsidio hay en el Metro que tiene 100 millones de dólares al año para que opere; subsidio hay en el Teleférico. Subsidio hay en la Omsa que le compra la guagua, le regala la goma, le da el aceite, le echa combustible, le paga el chofer y le entrega entre 60 y 62 pesos por cada pasajero que en teoría monta. Ahí hay subsidio, en el transporte no hay subsidio”, dijo.

No obstante, dijo que el que el Gobierno eroga todos los años 78 millones de pesos todos los años para que los choferes tengan la Tarjeta Bono Gas, pero afirmó que no se quienes están recibiendo ese subsidio.

“El dinero se entrega, pero no sabemos dónde está cayendo esos 78 millones porque los choferes no tienen esa tarjeta. En Santiago no hay un 9 por ciento de choferes con tarjeta y aquí en la capital el caso es peor. Yo tengo dos años denunciando eso y no vemos la manera de que se audite de manera profunda para ver quiénes, en nombre de los choferes, tienen la Tarjeta Bono gas”, sostuvo.

Afirmó que el sector choferil está desesperado porque muchos de sus miembros “ya están en el pasillo de la muerte, que sobrepasaron los 50, 60 años no tienen donde tocar puerta para buscar trabajo”.

“Los choferes que no tienen ningún espacio ven ya que lo han llevado contra la pared, que ya no tienen donde escaparse porque el medio de subsistencia ya los costos operativos se han tragado totalmente ese modo de vida, de mantener familia y ese modo de existir y subsistir”, agregó.

En otro orden, cuestionó que el 75 por ciento de los recursos que recauda el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) vaya a la Procuraduría.

“Yo quisiera saber que tiene que ver la Procuraduría con el transporte para cargarse 75 por ciento del efectivo que produce el transporte”, agregó Marte.