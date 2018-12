SNTP condena agresión a periodista Peter Pablo Mateo y camarógrafos en San Juan

Santo Domingo- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), condenó enérgicamente la agresión sufrida por el periodista Peter Pablo Mateo, los reporteros gráficos Ángel del Carmen, Rubén Reyes, así como la destrucción de los equipos de trabajo de CDN y SIN.

“El brutal atropello contra los comunicadores y la destrucción de los equipos, fue perpetrado en la mañana de este miércoles en el Palacio de Justicia de la provincia San Juan de la Maguana, por familiares de la señora Zoila Matilde Canario, acusada por parientes del extinto profesor Julio César Jiménez Valdez, de haber pagado a sicarios para asesinarlo”, expresó José Beato secretario general de SNTP.

Beato calificó la agresión como grosera, peligrosa y una alerta a los gremios periodísticos, la intolerancia y actitudes violentas por parte de familiares y ciudadanos procesados en la justicia por diferentes ilícitos penales contra periodistas fotógrafos y camarógrafos.

“Los agresores contra periodistas deben saber que el libre trabajo de la prensa en la República Dominicana, no está en juego, ni depende de personas procesados en la justicia inocentes o no, ni mucho menos de familiares de estos que con acciones groseras y perversas pretenden intimidar para que no se cubran estos juicios”, enfatizó.

Consideró como de alto nivel de preocupación la amenazas, agresiones e intimidaciones que ciudadanos han venido propalando contra periodistas, y comentaristas de radio y televisión, como han sido los casos de Julio Benzan, del periódico Ciudad Oriental.Org; Vían Araujo Puello, de Telenoticias y José Luis Mendoza, de la Z101, amenazados por un ex pelotero.