Reconocen a mujeres emprendedoras con trayectoria en el turismo nacional

Santo Domingo.- Por su trayectoria y emprendurismo en el sistema turístico dominicano, cinco valiosas mujeres de Puerto Plata, Barahona, Samaná y el Distrito Nacional, fueron reconocidas por el Ministerio de Turismo en el marco de conmemoración del -Día Internacional de la Mujer-, en un conversatorio en el Lobby del (MITUR), aquí.

Los reconocimientos alcanzaron a tres dominicanas y dos italianas: Esperanza Lightgow, Sarah Paraíso, Antonia de la Nuez, Elena Nunziatini y Sarah Mercado, calificadas por su probada gallardía, denuedo y constancia aportando al desarrollo social y crecimiento económico de sus comunidades y, a su vez, al soporte y subvención de sus hogares por medio de sus habitudes y folklore comunitario.

Entre los atributos que fortalecen el carácter y espíritu de las homenajeadas destacan el amor, respeto, pasión, solidaridad, compromiso, determinación, visión, fe y don de gentes, cualidades humanas expresadas frente a decenas de mujeres que conforman los equipos laborales del Ministerio de Medioambiente y el MITUR, asimismo, entre risas y anécdotas, compartieron experiencias del servicio y la oferta turística del país desde sus empresas.

“Yo me siento con un corazón jovencito, a pesar de mayor. Nosotras hemos aprendido de la comunidad y ella de nosotras. Para mí el ser emprendedora ha sido un punto excelente y para mi familia, como trabajadora y empresaria turística sé que tenemos que cuidar la gallina de los huevos de oro.

El turismo es nuestra joya, si no lo cuidamos, se irá a la derrumba”, admitió De La Nuez, propietaria del parador (La Manzana) en el Salto del Limón en Samaná, un derroche de naturaleza y color.

A seguidas, muy entusiasta, Mercado, coordinadora de la Hacienda Cufa habló del impacto del turismo en su vida, “para la mujer emprender en el turismo ahora es más fácil, no necesitamos una fortuna.

El viajero de hoy está más interesado en conocer nuestra historia, recursos naturales y culturales de nuestras comunidades o destinos que visitan y eso nos facilita emprender dentro de nuestros hogares porque conocemos bien las tradiciones y el desarrollo del entorno”, animó la gestora artesanal del cultivo de cacao y chocolate en el municipio de Guananico, Puerto Plata.

Agregó que, “podemos ofertar la gastronomía, las fiestas patronales, las ferias turísticas y del pueblo, la artesanía. Todos esos elementos nos dan a la mujer la idea y posibilidad de entrar al negocio del turismo”, admitiendo que antes solo era -sol y playa-, y auguró que, “el turista solo regresa, si recibió la satisfacción en un buen trato”.

Asimismo, Elena Nunziattini, directora ejecutiva del Clúster Turístico y Productivo de Barahona (CTPPB), agradeció a la directora de Promoción Turística Nacional, Milka Hernández, por apoyarla y marcar la diferencia, además de resaltar la valía de las demás actoras del MITUR acompañándola en los desafíos, proyectos y tareas turísticas en su amada Barahona, donde dirige el clúster desde hace 15 años.

“Mi experiencia sobre emprendimiento del turismo por mujeres en la zona suroeste es que desarrollan una personalidad muy diferente. Para ellas poseer microempresas y ser autónomas de toda ayuda comercial es un cambio en sus vidas y la de los suyos”, indicó la experta en turismo náutico.

Entre los atractivos gastronómicos emprendidos por sureñas comentó de la Mermelada de la Ciénaga, el Dulce de Coco de Delicias de Coco, las mujeres productoras de tilapias y las que laboran en los hoteles como parte del Turismo Comunitario Sostenible.

Nunziattini, de nacionalidad italiana, pero de corazón dominicano; aclaró que en su mayoría los restaurantes y paradores de Barahona son regenteados y emprendidos por mujeres, donde han podido desarrollar su carácter y crecer.

Otra de las emprendedoras italianas, Paraíso, reconocida por su pasión dominicana, está radicada en Las Galeras de Samaná, con (Chalet Tropical Village), una propuesta acogedora y de confort con servicio personalizado y humanizado, a tal grado que sus empleados la consideran humanista, cariñosa y empática, son una gran familia.

“Reconozco que Samaná me ha entregado cariño y enseñanzas, así mermando la nostalgia por mi natal Italia. El Chalet Tropical inició en 2006, y me probé que no podemos parar de soñar y que los sueños se logran con trabajo y agradezco al país ser parte de la comunidad femenina que se distingue con éxito en su sueño”, sostuvo la propietaria.

Confesó que el turismo a nivel mundial es importante y,” ser parte del desarrollo de este país me identifica y encanta. Me he enamorado de su naturaleza y compartiendo con pasión a todos los turistas que nos visitan a -Chalet Tropical-, es parte del logro de la comunidad y todo lo social que hacen parte de Las Galeras.

Y como un exaltación a la pionera de la gastronomía dominicana en otros lares, Lightgow, (Esperanzita), recibió de MITUR su distinción por destacarse en la promoción, difusión e innovación del criollismo y la comida típica enarbolando la dominicanidad por más de 50 años la dominicanidad en países como España, Chile, Perú, Venezuela, Puerto Rico, Estados Unidos, Colombia, Guatemala, y muchos más, con excepción de Japón y China.

“Muy feliz de compartir con estas damas el premio y agradecer a turismo porque sin su apoyo hoy la comida dominicana estaría muy por debajo. Tengo 15 años luchando para que entiendan que la comida dominicana es buena, con sabor y maravillosa”, explicó muy emocionada, quien recientemente regresara de México donde cocinó para 700 personas en dos eventos.

Doña Esperanzita, la anfitriona del acto, llamó a la mujer dominicana trabajar en equipo con la familia desde el hogar, fomentar el amor, ser eje y filtro, que direccione y oriente a sus miembros con amor, respeto y cariño, especialmente enseñar al hombre y no mostrar egos ni superioridad, “solo así logramos la estabilidad emocional”.

Titulado: “Conversatorio con Mujeres destacadas del Sector”, las emprendedoras del turismo nacional tuvo como objetivo exaltar los aportes, emprendimientos comerciales y empresariales de la mujer pueblerina y provincial que ha sabido capitalizar y explotar las riquezas y recursos que conforman el sistema turístico dominicano.

Teniendo como soporte el ecoturismo, la alimentación y gastronomía, el decorado, la pintura y artesanía, el hospedaje y alojamiento con un inconfundible servicio al cliente auspiciado entre la calidez y sello de calidad “Made in República Dominicana”.

Las damas distinguidas del turismo enfatizaron que la calidez, la fe, paciencia, visión, determinación y compromiso son claves fundamentales para emprender, cuidar y promover la actividad turística dominicana que tanto orgullo, dinámica económica y cultural aporta en la idiosincrasia y versatilidad dominicana.