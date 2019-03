Radhamés exhorta a dirigentes manejar emociones y pensar en unidad del PLD

El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Radhamés Segura exhortó a los dirigentes esa organización a manejar las emociones de la lucha por el poder y pensar en la unidad de esa organización.

Expresó que en estos momentos se impone la prudencia y el comedimiento de los sectores enfrentados a lo interno del partido morado, respetando el derecho de cada miembro como lo manda la democracia.

Dijo que no se puede permitir que la lucha por el poder ponga en riesgo la unidad del PLD, al reiterar que ese partido no es de nadie en particular, ya que el mismo es un legado dejado por Juan Bosch al pueblo dominicano.

Reiteró que en estos momentos la lucha por el poder a lo interno del PLD está siendo mal encausada y que las pasiones se están apoderando de dirigentes de ambos lados de los sectores enfrentados.

“En estos momentos se impone la prudencia y se debe respetar el derecho que tiene cada dirigente a elegir y ser elegido si está amparado por la Constitución de la Republica” precisó Segura.

Dijo que en el PLD deben desarrollarse unas primarias democráticas abiertas y participativas y que el que gane cuente con el respaldo de todo el partido quien es que al final hace posible la victoria.

Radhamés Segura confió en que el buen juicio se apoderará de los dirigentes del PLD lo que permitirá que reine el respeto y la armonía de la familia peledeista.

Señaló que no se puede permitir que los enfrentamientos entre compañeros abran heridas que no puedan ser curadas.