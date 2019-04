“Omega” pide perdón a mujer que amenaza con demandarlo

Redes._ El mambero “Omega” pidió disculpas a Josela Medina, propietaria del centro de diversión “Papolo Súper Fría”, ubicado en Villa Jaragua, provincia Bahoruco, quien amenazó con demandarlo por 25 millones de pesos por incumplimiento de contrato.

Antonio Peter de la Rosa, nombre de pila del cantante, colgó un video donde se ve junto a la empresaria y públicamente pidió perdón por no acudir el pasado Jueves Santo a una fiesta que debía tocar en el referido negocio. Dijo que se vio aquejado de salud.

“Aprovechamos junto a ella para pedirle perdón a la gente de Villa Jaragua, no fue intencional, la gente sabe que me gusta cumplir, he llegado a los sitios en todas las circunstancias”, expresó en el breve video.

Tras llegar a un acuerdo con Medina, “El Fuerte”, como también se le conoce al artista, prometió que repondrá el baile gratuitamente.

Al concluir sus palabras Medina y “Omega” estrecharon sus manos”.

Al parecer lo expresado en el video no fue suficiente y el intérprete de “Chambonea”, “Si te vas”, “Tu no ta pa mí’, entre otros, aclaró que los artistas también son seres imperfectos, que al igual que la población en común se enferman.

“Le pido disculpas a ese público querido de Villa Jaragua y en especial a Joséla Medina quien ha sido nuestra cliente por muchos años, y su esposo el señor Papolo “, reiteró en el texto.

Lamentó el inconveniente y subrayó que él “solo es un artista que con trabajo lucha por su familia”.

“No es la primera o última vez que un artista se ve faltando a su trabajo por motivos de salud, así como cualquier ser humano”, resaltó.

Aprovechó para agradecer a todas las personas que se han preocupado por su salud.